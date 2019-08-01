شركة فيراريني للمنتجات الغذائية تحقق قدرة انتاجية كاملة

انسامد - الاول من اغسطس - اب - نجحت بالفعل شركة فيراريني في الوصول الي قدرة إنتاجية تصل الي مائة في المائة في مصانعها في ريجيو ايميليا و لانغيرانو و ذلك بعد شهرين فقط من بدء الشركة في خطة الجدولة مع الدائنين ،h كما أنها تعمل بكامل طاقتها دون استخدام أي اجراءات تقشفية.



وقالت ليزا فيراريني رئيسة فيراريني: "إن خطة الشركة للاستمرار ، التي تتطلبها الخطة الصناعية hوالاتفاقية المقدمة والموافقة عليها من قبل محكمة ريجيو إميليا ، تمضي قدمًا وفقًا للتوقعات".



وقالت "النتائج التي تسجلها السوق تؤكد الارباح التي حققناها تمشيا مع الخطة الصناعيةh وإطلاق منتجات متميزة جديدة مثل ، التي حققت نجاحًا كبيرًا في السوق".



شاركت فيراريني في احتفال يوم الجمهورية الذي نظمته القنصلية العامة لهونج كونج يوم 3 يونيو الماضي.



هذا و تحظي الشركة بحضور ضخم في آسيا منذ أكثر من 20 عامًا مع المنتجات التي ترمز إلى علامة صنع في إيطاليا.



لذلك يستمر النمو في الخارج للشركة ، الموجودة حاليًا في 34 دولة وبين رواد السوق في المنتجات الغذائية عالية الجودة المصنوعة في إيطاليا و هي متوفرة في كافةh الاسواق في اليابان والولايات المتحدة وسويسرا وإسبانيا وهونج كونج ، بالإضافة إلى دول جنوب شرق آسيا الهامة مثل سنغافورة وتايلاند.



وقالت ليزا فيراريني: "نريد نشر الثقافة الغذائية الإيطالية وتدريب تجار التجزئةبالاضافة الي جهود موظفينا المتفانين في البلدان التي نتواجد فيها".



و اشارت في النهاية "بفضلهم ، يمكن للمستهلكين التعرف على قيمة وتاريخ منتجاتنا الإيطاليةh التقليدية وتعلم تقديرها واستهلاكها.



في هونغ كونغ وآسيا ،تصنف مأكولاتنا كمنتجات عالية الجودة ، صنع 100٪ في إيطاليا وتضمنها مصداقية علامة تجارية موجودة علي الساحة منذ 60 عاما.

