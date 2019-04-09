زيادة إنتاج نبيذ العنب 13.8% خلال العام الماضي

أنسامد 9 إبريل/نيسان - تجاوز إنتاج نبيذ العنب 70 مليون قنطار، (القنطار يعادل 100 رطل)، خلال عام 2018، بزيادة وصلت إلى 13.8% على أساس سنوي، وفقا للبيانات التي تم إعلانها خلال المعرض الدولي الـ 53 للنبيذ والمشروبات الروحية "فينيتالي"، المقام حاليا في فيرونا.



وأدت الزيادة الكبيرة، التي جاءت في أعقاب الانخفاض الذي شهده عام 2017، إلى انخفاض أسعار نبيذ العنب، وذلك وفقا لتقرير عن سوق الشحن الإيطالي بشأن أسعار نبيذ العنب في عام 2018، والذي تم تقديمه من خلال منفذ وزارة الزراعة في معرض فينيتالي.



وانخفضت على وجه الخصوص أسعار نبيذ العنب لمنتجات نبيذ رانشياكتورا بنسبة 28% في عام 2018، مقارنة بعام 2107.



كما انخفضت منتجات أعناب جليرا (بروسيكو دوك) بنسبة 19%، وأعناب بروسيكو دوك كونيليانو - فالدوبياديني بنسبة 12%.



وكانت الأعناب المستخدمة في إنتاج نبيذ توسكانيا الأحمر أفضل حالا، حيث استقرت الأسعار بالنسبة لبرونيلو جي موتالشينو ونوبليي دي مونتيبولشيانو، بينما سجلت أعناب شيانتي كلاسيكو نموا قويا (+21%).



وسجلت بيدمونت زيادة بنسبة 5% بالنسبة لأعناب موسكاتو، في حين حدث انخفاض ضئيل لباربيراد إستي (- 3 %)، وفقا للتقرير.



وأكد تقرير سوق الشحن الإيطالي، أن تحليل أسعار نبيذ العنب في إيطاليا خلال عام 2018 يهدف إلى ضمان شفافية السوق لمصلحة الشركات وهيئات مراقبة الأسواق وصناع السياسة.



