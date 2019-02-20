فيندي تنعى لاجرفيلد

أنسامد - 20 فبراير / شباط / - نعت دار الأزياء الايطالية العريقة "فيندي" المدير الإبداعي السابق لها كارل لاجرفيلد الذي توفي عن عمر يناهز 85 عاما.



وفي بيان، قال بيت الأزياءالفرنسي-الإيطالي فيندي إن "الدار قد تأثر بشدة من فقدان كارل لاجرفيلد".



وأشارت سيلفيا فينتوريني فيندي ، المديرة الإبداعية لخطوط الأطفال واكسسوارات الأطفال "أشعر بألم شديد لأننا اليوم فقدنا رجلا فريدا ومصمما ليس له مثيل، والذي قدم الكثير لفيندي ولي أنا شخصيا".



وقد انضم لاجرفيلد إلى فيندي عام 1965 وكان مديرا فنيا لها لأكثر من 50 عاما.



كما قامت أيضا داري الأزياء أرماني وفيرساتشي بنعي مصمم شانيل وفندي السابق.



فقال أرماني: "لطالما اعتقدت أن كارل لاجرفيلد كان رجلا استثنائيا لموهبته في عمله وحياته، والتي دمجها إلى حد جعلها تحوي فنا فريدا،معربا عن دهشته وحزنه لوفاته". أما فيرساتشي فقد قال "كارل، عبقريتك لمست حياة الكثيرين، لن ننسى أبدا موهبتك المذهلة والإلهام اللانهائي. لقد تعلمنا دائما منك".



وقد توفي أمس مصمم الأزياء العالمي الشهير كارل لاجرفيلد المدير الفني لدار أزياء" شانيل" الشهير، وذلك عن عمر يناهز الـ 85 عاما.



