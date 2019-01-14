زاهي حواس:العثور على مقبرة كليوباترا في الإسكندرية قريبًا

انسامد - 14 يناير - كانون ثاني - قال عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس إن الحفائر التي تتم بمعبد تابوزريس ماجنا بالإسكندرية تؤكد إمكانية العثور على مقبرة الملكة كليوباترا قريبًا ، مؤكدا أن مقبرة الإسكندر الأكبر متواجدة في الإسكندرية وسوف يعثر عليها يومًا مصادفة . جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها بجامعة باليرمو والتي تعد أكبر جامعة تدرس الآثار المصرية بإيطاليا، بحضور ألف طالب، وذلك في إطار جولته الحالية لإيطاليا . وأضاف حواس أنه من المقرر الانتهاء من الجزء الموسيقي لأوبرا توت عنخ آمون بنهاية مايو المقبل ويشترك معه في تأليفها من صقلية مؤلف الموسيقى وكاتب السيناريو. وتحدث حواس ، في محاضرته ، عن سبب عشقه للآثار المصرية وعن أول تمثال عثر عليه للإله أفروديت ربة الجمال ، وكيف غير هذا التمثال مسار حياته وجعله يعشق الآثار. وعلى هامش المحاضرة ، فتحت مديرة متحف باليرمو المتحف للدكتور زاهي حواس؛ ليشاهد (حجر باليرمو) وهو أهم مصدر لتاريخ ملوك مصر من الأسرة الأولى إلى الأسرة الخامسة . وقال الدكتور زاهي حواس إن المتحف يجب أن يضع الحجر في مكان لائق به، مشيرا إلى أنه يقود حاليا حملة لاسترجاع حجر رشيد بالمتحف البريطاني ، ورأس نفرتيتي بمتحف برلين، وزودياك معبد دندرة بمتحف اللوفر بفرنسا إلى مصر؛ لعرضهم في المتحف المصري الكبير عند افتتاحه.



