زاهي حواس:العثور على مقبرة كليوباترا في الإسكندرية قريبًا

انسامد - 14 يناير - كانون ثاني - قال عالم الآثار المصرية
الدكتور زاهي حواس إن الحفائر التي تتم بمعبد تابوزريس ماجنا
بالإسكندرية تؤكد إمكانية العثور على مقبرة الملكة كليوباترا
قريبًا ، مؤكدا أن مقبرة الإسكندر الأكبر متواجدة في الإسكندرية
وسوف يعثر عليها يومًا مصادفة .
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها بجامعة باليرمو والتي تعد أكبر
جامعة تدرس الآثار المصرية بإيطاليا، بحضور ألف طالب، وذلك في إطار
جولته الحالية لإيطاليا .
وأضاف حواس أنه من المقرر الانتهاء من الجزء الموسيقي لأوبرا توت
عنخ آمون بنهاية مايو المقبل ويشترك معه في تأليفها من صقلية مؤلف
الموسيقى وكاتب السيناريو.
وتحدث حواس ، في محاضرته ، عن سبب عشقه للآثار المصرية وعن أول
تمثال عثر عليه للإله أفروديت ربة الجمال ، وكيف غير هذا التمثال
مسار حياته وجعله يعشق الآثار.
وعلى هامش المحاضرة ، فتحت مديرة متحف باليرمو المتحف للدكتور زاهي
حواس؛ ليشاهد (حجر باليرمو) وهو أهم مصدر لتاريخ ملوك مصر من
الأسرة الأولى إلى الأسرة الخامسة .
وقال الدكتور زاهي حواس إن المتحف يجب أن يضع الحجر في مكان لائق
به، مشيرا إلى أنه يقود حاليا حملة لاسترجاع حجر رشيد بالمتحف
البريطاني ، ورأس نفرتيتي بمتحف برلين، وزودياك معبد دندرة بمتحف
اللوفر بفرنسا إلى مصر؛ لعرضهم في المتحف المصري الكبير عند
افتتاحه.