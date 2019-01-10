دار موسكينو تقدم عرض مزدوج في روما

انسامد - 10 يناير - كانون ثاني - قرّرت دار Moschino عدم الالتزام بمواعيد عروض ما قبل خريف 2019 التي انتهت الشهر الماضي... وقد اختارت أن تفتتح العام الجديد بعرض مزدوج قدّمت خلاله مجموعتها من الأزياء النسائيّة لما قبل خريف 2019 ومجموعتها من الأزياء الرجالية لخريف 2019.



وتألّفت المجموعتان من 55 إطلالة ركّزت على عنصر المبالغة الذي أتى ليُضاف إلى عنصر الغرابة الذي عُرف به مصمم الدار جيريمي سكوت. وقد أقيم العرض في مدينة روما وتحديداً في استوديوهات Cinecitta، وصرّح المصمم أنه استوحى أفكار مجموعتيه من صانع الأفلام الإيطالي الراحل فيديريكو فيلليني وما يجسّده من مبالغة وإطلاق العنان لعالم خيالي يرسمه بإبداعه.



اختار جريمي سكوت شخصيّات من أفلام فيليني وأحياها من جديد في تصاميمه النسائية التي تزيّنت بالتطريز والعقد والريش والكشاكش والشراريب. أما التصاميم الرجالية فخضعت بدورها لعنصري الغرابة والمبالغة في تنفيذ المعاطف، والسترات المزيّنة بالتطريز والترتر، والمشالح المصنوعة من الساتان والريش والقلادات التي تزيّن بها العارضون.



الطابع المسرحي كان واضحاً في تصاميم هذه المجموعة، فالقصّات الضخمة والغريبة تكرّر ظهورها في أكثر من إطلالة أما الألوان فوفّقت بين الأسود ذات الطابع الدرامي والتدرجات المشرقة التي اختلطت فيما بينها بأسلوب تتقن أسراره دار Moschino. وقد لفتنا ظهور بعض التفاصيل المميّزة في الإطلالات منها: . كورسيه المحارب الذي تكرّر استعماله في الأزياء النسائية والرجالية على السواء.



• الأحزمة الحريريّة العريضة التي أضفت لمسات من النعومة على الطابع الصارم لقماش الجوخ في البدلات الرجالية و"التايورات" النسائية.



• خلط القطع المترفة التي يزيّنها الريش مع قطع أخرى ذات طابع "كاجوال" كالكنزات الصوفية وسترات "البومبر.



اعتماد الأكمام الضخمة التي تضفي فخامةً وحجماً درامياً على الإطلالات.



• تزيين الأحذية والحقائب النسائية والرجالية بقطع معدنيّة. ومن المنتظر أن تلقى هذه الأكسسوارات رواجاً كبيراً بين متابعي صيحات الموضة.



• اعتماد التطريز بأحرف وعبارات يتجلّى فيها التميّز الذي تبحث عنه دار Moschino من خلال تصاميمها.



