البندقية تحتفل بأعياد الميلاد على طريقتها الخاصة

انسامد - 24 ديسمبر - كانون اول - تحتفل مدينة البندقية (فينيسيا) الإيطالية كل عام، وقبل أيام قليلة من عيد الميلاد (الكريسماس)، بإجراء سباق بالقوارب التقليدية، يشارك فيه محترفون وهواة للتجديف، بشرط أن يرتدوا ملابس «بابا نويل» (سانتا كلوز).



ويشارك عادة عشرات الأشخاص في سباق القوارب السنوي الذي يُقام على القناة الكبرى في البندقية، وتتولى جامعة «كافوسكاري» (Ca›Foscari) تنظيمه في القوارب التقليدية المعروفة باسم «ماسكاريته»، التي كانت تاريخياً تُستخدم من قبل صيادي الأسماك. ويتسابق المشاركون في مياه المدينة العائمة وبين جسورها المعلّقة وسط أجواء من الفرح، وتشجيع المتفرجين والأهل والأصدقاء، كما يمكن للراغبين المشاركة بعد انتهاء سباق القوارب في سباق آخر للركض عبر أزقة المدينة الشهيرة.



يذكر أن سباق القوارب أطلق للمرة الأولى في عام 2009 باقتراح من جامعة «كافوسكاري».



