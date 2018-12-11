المرصد السوري:مقتل 560،000 في سبع سنوات من الحرب

انسامد - 11 ديسمبر - كانون اول - اعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من نصف مليون شخص قد قتلوا في الحرب التي دامت سبع سنوات في سوريا. و يشير المرصد الي ان بداية الصراع كانت في مارس 2011 وما زال مستمرًا حتي الان و على مر السنين تحول من حرب اهلية الي صراع إقليمي نظرا لوجود مع جيوش ومليشيات من دول أخرى تقاتل على الأراضي السورية.



وكان المرصد السوري قد قام منذ 11 سنة برصد الانتهاكات التي حدثت في سوريا طوال هذه السنوات.



يقع مقر المرصد في المملكة المتحدة وأسسه منشق سوري في المنفى ، وقد تم الاستشهاد بها مراراً من قبل وسائل الإعلام المرتبطة بالحكومة عندما أدانت الجرائم التي ارتكبتها جماعات المعارضة والقوات الأمريكية والجماعات المتطرفة. رغم اعلان الورصد عن مقتل ما لا يقل عن 560 ألف شخص ،بيد انهم لم يتمكنوا سوي من توثيق وفاة 367.965 فقط. من أصل 560،000 شخص ، هناك 111،330 مدنيًا ، من بينهم 20،819 تحت سن 18 سنة و 13،084 امرأةبالاضافة الي 65.048 من الجنود السوريين و 50296 شخصا ممن ينتمون الي ميليشيات تدعمهم. كما قُتل ما مجموعه 65108 من أعضاء الجماعات المتطرفة - بما في ذلك تلك المرتبطة بالقاعدة والدولة الإسلامية (داعش). أما بالنسبة لمقاتلي المعارضة ، فقد قُتل 63،561 من بينهم أولئك الذين يعملون تحت قيادة القوات الديمقراطية السورية التي يقودها الأكراد.



كما فقد ما لا يقل عن 1675 مقاتلاً من حزب الله اللبناني - الحركة الشيعية المتحالفة مع دمشق وإيران - أرواحهم في القتال. ومن بين أكثر من 500،000 قتيل ، تعرض نحو 104،000 للتعذيب حتى الموت في سجون الحكومة السورية.



