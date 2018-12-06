اليونسكو تدرج علي قوائمها الطبول الاسبانية

انسامد - 6 ديسمبر - كانون اول - أدرجت منظمة اليونسكو طقوس العزف على طبل 'تامبوردا' التي كانت جزءاً من تقاليد أسبانيا على مدى قرون من التراث الثقافي علي قوائمها للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.



تعتبر طقوس العزف علي هذا النوع من الطبول جزئا من ثقافة شبه الجزيرة بأكملها ولكنهم أكثر شهرة في مدن تيرويل ، الباسيتي ، قرطبة وسان سيباستيان. و تؤكد اليونسكو في بيانها "كل عام يساهم العازفون في خلق بيئة رائعة مفعمة بالعواطف وتثير مشاعر الهوية والالتحام الجماعي في المجتمع .



"تامبوراداس" هي واحدة من 21 تقاليد مدرجة في القائمة التي وضعتها اليونسكو بهدف المحافظة علي الهوية و على تقاليد وثقافات المجتمعات.



في تيرويل (أراغون) حيث التوجهات الدينية واضحة يبدأ العزف علي الطبول في منتصف ليلة الجمعة المقدسة.



يري المؤرخون ان تقليد التامبوراداس" يدخل في تركيب الحمض النووي الثقافي أيضا في الأندلس ، كاستيا لا مانشا ، مورسيا ، قرطبة ، كاستيلون ، مجتمع فالنسيا والباسيتي... والأكثر شيوعاً هو الأصل الديني ولكن هذا التقليد يتخذ ايضا شكلا عسكريا كما هو الحال في سان سيباستيان ، أو ببساطة طقوس احتفالية... الطبول المستخدمة كلها مصنوعة يدوياً ، من قياس وتكوين ونوع قرع مختلف.



قالت اليونيسكو: " هذه الطبول تعكس معاني مختلفة حسب المكان ، واليوم واللحظة التي يؤدي فيها العازفون عروضهم.. كما ان هذا العنصر من التراث الثقافي يحظي بمشاعر الاحترام المتبادل بين أولئك الذين يمارسونه" ، مؤكدة على قيم المجتمع التي هي جزء من هذا التقليد ، التي انتقلت من جيل إلى جيل.



