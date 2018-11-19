مصر:البطولة الدولية الـ20 لجمال الخيول العربية الأصيلة

انسامد - 19 نوفمبر - تشريت الثاني - انتهي امس مهرجان الزهراء الـ22 والبطولة الدولية الـ20 لجمال الخيول العربية الأصيلة، بمحطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة.



كان المهرجان قد بدأ الخميس بحفل كبير تخللته فقرات من رقص الخيول العربية الأصيلة على أنغام فنون تراث مصر الشعبي، ويستمر المهرجان حتي 18 نوفمبر الحالي، بمشاركة أكثر من 300 حصان من مختلف أنحاء العالم.



يشارك فيه عدد كبير من المزارع المحلية والخاصة التي يمتلكها مربون من الدول العربية الشقيقة إلى جانب مربين من دول أجنبية في هذا الحدث الرياضي المهم.



وقال رئيس الهيئة الزراعية المصرية إن مشاركة هذا العدد الكبير من المزارع المحلية والعربية والأجنبية بفعاليات المهرجان يعكس ثقتهم بشكل كبير في محطة الزهراء، معقل الحصان العربي الأصيل .



و اضاف أن محطة الزهراء التابعة لهيئة الزراعة المصرية، تعد من أقدم الهيئات التي تهتم بالمحافظة على سلالات الخيول العربية الأصيلة، موضحا أن البطولة اقيمت على مدار 4 أيام حيث شهدت فعاليات اليوم الأول والثاني انطلاق منافسات مهرجان الزهراء ال22 بمشاركة 194 حصانا من مزارع مصرية، وكانت منافسات البطولة الدولية، يوم السبت واستمرت لمدة يومين بمشاركة 175 حصان لمربين من دول عربية وأجنبية ومزارع مصرية.



