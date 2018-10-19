الابتكار والعولمة والثقافة والجمال في لقاء الصناعة الإيطالية

إنضمت شركات ومؤسسات إلى الحدث الذي تدعمه لجنة ليوناردو ، حيث تمت استضافة هذه النسخة من الاجتماع في فينيتو وذلك في مقر مجموعة سانتا مارجريتا واين 5 تشرين الأول / أكتوبر / عقد في فوسالتا دي بروتوجروارو ، بمقر مجموعة سانتا ماجرجريتا واين إجتماع ' صنع في إيطاليا ، صنع من الجمال : الجمال في الصناعة الإيطالية " و الذي تدعمه لجنة ليوناردو بالتعاون مع مجموعة سانتا مارجريتا واين . ويتزامن الإجتماع مع اللقاءات التي تعقدها لجنة ليوناردو بصفة دورية بالتعاون مع الشركات لصالح المنافسة بين الشركات و المؤسسات التجارية حول الموضوعات ذات الاهتمام الوطني و الدولي ، و توقع السيناريوهات المستقبلية وتوفير دفعة قوية للتنافسية بالنسبة للصناعة الإيطالية . وشارك في الإجتماع لويزا توديني رئيس لجنة ليوناردو و جيتانو مارزوتو رئيس مجموعة سانتا مرجريتا و رئيس إتحاد أصحاب الشركات ماتيو زوباس . ويذكر أن لجنة ليوناردو قد أنشئت في عام 1993 بهدف دعم صورة الصناعة الإيطالية في العالم و تضم أكثر من 160 شركة وبلغ الناتج الإجمالي لها في العام الماضي 321 مليار يورو ، ومعدل تصدير تعدي 53 % . ومن بين أعضاء اللجنة ، مجموعة شركات فينسيا ال 14 و التي تشارك في مختلف القطاعات الصناعية و يبلغ ناتجها السنوي 25.5 مليار دولار ، كما تشارك في التصدير بنسبة 60 % . وقالت لويزا تونديني رئيس لجنة ليوناردو في بيان صحفي "أن اجتماع اليوم تركز على اكتشاف القيمة غير الملموسة لشعار صنع في إيطاليا والمبادئ التي تتخلل طريقتنا في ممارسة الأعمال وقدرتنا على تصميم خدمات ومنتجات فريدة يسعى لها المستهلكون من جميع أنحاء العالم " .



وقالت " أن فينيتو تعبر عن الأفضل في ' صنع في إيطاليا ' ، ليس فقط في القطاعات التقليدية مثل الصناعات الغذائية و صناعة المنسوجات بل أيضا في الصناعات الميكانيكية وغيرها والتي وصلت مستويات الجودة فيها إلى مستوى فريد في العالم " . وأضافت " لقد زادت الصادرات بنسبة 3.3 % خلال النصف الأول من العام الحالي 2018 ، كما أن الشركات في إقليم فينتينو تؤكد أيضا على دعوتها التاريخية من أجل العولمة ، كما أن الصادرات تحت شعار ' صنع في إيطاليا ' تثبت أنها هى القوة الإساسية الرائدة في إقتصادنا حيث وصلت إلى 546 مليار يورو خلال عام 2017 مع إحتمالات إيجابية في الاستمرار في هذا الاتجاه خلال السنوات القادمة " . ومن ناحيته قال جايتانو مارزوتو رئيس مجموعة سانتا مارجريتا واين " في هذه اللحظة الهامة من عدم اليقين و التحول على مستوى الإقتصاد الإيطالي و العالمي ، فمن المهم أن نتوقف و أن نعيد تقييم كيفية تناولنا لتلك التحديات العظيمة في المستقبل ، فالبنسبة للصناعة الإيطالية ، حان الوقت للنظر إلى الأمام بتصميم لتحديد ما نريد أن نكونه ، ليس في الغد فقط بل بعد 20 أو 30 عاما " .



وأضاف البيان إلى أن المبتكر كريستيانو سيجانفريدو أشار بدوره إلى " الدور الهام للإبتكارات في المسار الإقتصادي الحالي " ، و أكد في تقريره على أنه يجب أن تكون إعادة فتح التراث الإيطالي الإستثنائي في صناعتنا الإبداعية مرتبطة بقوة مع التقنيات الحديثة و مع المستهلكين الجدد ، و سوف ندرك كيفة يمكن الحفاظ على تنامي الدور الإيطالي عندما نكون قادرين على أن نكون فخورين و منفتحين أمام التغيير " .



