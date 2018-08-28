ليلة مهرجان تارانتا للموسيقي التقليدية تجذب 200 ألف مشاهد

أنسا / ميلبينانو / 28 أغسطس / ذهبت ليلة حفل مهرجان تارانتا
لعام 2018 التي أدارتها المغنية والمؤلفة الإيطالية إندريا ميرو
إلى حدود بعيدة سواء بالموسيقي التقليدية المعدلة أو الأشكال
الموسيقية الآخرى ، ليس بهدف خيانة التقاليد و لكن لمساعدتها على
الاستمرار .
وقامت ميرو بدورها بأداء أحدى الحفلات على المسرح الذي كان مضاء
بأنوار كثيرة تضاهي الشمس . كان يمكن مشاهدة فخر تقاليد سالينتو
من خلال هذا الحفل في أصوات ' الأوركسترا الشعبية ' في وجود
الإيطاليين و الضيوف الأجانب ، وفي الأصوات القوية الصادرة عن آلات
الدفوف ، و في الخطوات الساحرة و التعبيرات على وجوه الراقصين
الذين يؤدون رقصة البيزيكا ، تلك الرقصة التي تشكل جزء من
التارانتولا ، إنها ليست عنكبوت ، إنها ' ألوهية التصور ' التي
بإماكانها أن تسمم أو تنقذ قلوب أولئك الذين يتعاملون معها .
هذا هو ما حدث للأعضاء الثلاثة من فريق ' إل فولو ' والذين قالوا
للصحفيين أنهم سوف يؤدون على نفس المسرح في العام القادم . وقال
بيرو باروني " من يعلم ، سوف يكون الأمر رائعا ، فنحن حريصون على
أن نشارك في هذا الحدث الكبير " .وقال إيجنازيو بوتشيتو " لا
يزال أمامنا 12 شهرا وهو وقت كاف لكي نتمكن من تنظيم الحدث " .
أما جيانلوكا جينوبلي فقال ضاحكا " هناك دائما وقت لتقديم أغنية
في اللحظة الأخيرة " .
وأكد الفريق أنه دائما ما يعتقد أن الموسيقي ليست لها حدود ، وأنه
بامكانك أن تجرب أي شئ دون أن تضع حواجز ، ونحن نحاول ثم ننتظر ما
يحدث " .
ومن ناحيتها قالت مغنية البوب الإيطالية الأمريكية لورا بيرجوليزي
أو ( إل بي ) وهي واحدة من أكثر من كانوا ينتظرون الحفل بفارغ صبر
أنها " وقعت على الفور في حب هذه الموسيقي التقليدية " ,
لقد شارك 200 ألف من المشاهدين في الحفل ، حيث انتظروا منذ فترة ما
بعد الظهر في تلك القرية الصغيرة التي لا يتعدى سكانها 3 ألاف نسمة
في جريسيا سالنتينا ، و هم يتساءلون " متي تصل ؟ " . ومع ذلك
و قبل أن يبدأ الحفل الكبير ، دعا عمدة ميلبينانو إلى لحظة صمت
احتراما لذكري ضحايا جسر جنوا المنهار و ضحايا فيضان نهر رانيلو .
وعلى خشبة المسرح ، قامت فرقة دواد جيبسيز بتقديم عروضها ، أما
نداء راجاسثان فقد كان مثيرا للقلق بالنسبة للحضور الاكثر تحفظا .
فعلى الفور كان هناك إدراك بأن هذا اللحن الهندي يشبه تلك الأصوات
التي جاءت من سالينتو . وعلى الرغم من ذلك فقد قوبل بعاصفة من
التصفيق الحاد من قبل جميع المشاهدين .
وفي الوقت نفسه قدمت فرقة سالينتو ' أبريه لا كلاس ' لحنها
المميز ' كالوس ارتاتي ' و الذي يقدم أسلوبها الخاص في الترحييب
من خلال ' الحوار الاغريقي ، و غناء الأشعار التي كتبوها بأنفسهم
عن " الوزير الذي يري الأمور من منظور أسود ، و يريد أن يأمر : و
مع ذلك فسوف تظل سالينتو دائما هي أرض متوسطة " .
لقد ذابت الفروق بين ما هو تقليدي و ما هو مبتكر تحت قيادة ميرو
التي كان يساعدها دايفيد برامبيلا العازف المتعدد و المنظم ، و
هو ما أدى إلى تدفق الموسيقى .
أما رابر كليمنتو الذي بدى خجولا ومصدوما في البداية فقد راح
يداعب أوتاره بسلسلة من الألحان داعيا اولئك ' الذين جاءوا من
الجنوب لكي يقفزوا " , وهو ما استجاب له المشاهدون من جميع
الأعمار .
وكانت ميرو بأدائها لأغنية ' فيميني ' تتحدث عن وضع المرأة من
خلال الجيتار الهندي والحان موسيقى الريجي .
وبعد ذلك أعلنت دقات الدفوف المستمرة عن مجئ إل بي ، بنسختها من
أغنية ' لوست أون يو ' بموسيقي البيزيكا .
وقد استخدمت مغنية البوب ' حوار سالينتينو ' في لحن ' فوري
فولاري ' لتعرض الجهد الكبير ، و لتغني نصف ' البيزيكاريلا '
باللغة الإنجليزية و تضيف بضع خطوات من الرقصات التلقيدية عليها
أيضا .
وتستمر الموسيقى ، مع البوق النحاسي الكبير ( الترومبون ) و عزف
فرانك نيمولا مختلطا بصوت الدفوف في المكان ، بينما صاحبت آلة
الكمان بشكل رائع صوت المغني الكوبي إيليان كانزاريس في أغنية '
إلا مو كوندا ' اليونانية .
وجاءت لمسة نابولي من خل إنزو جراجنانيلو و إغنيتي ' بيدا سي
ستاي لونتانو ' و نا ني نا ' و بصحبة جيمس سنسي على آلة الساكسفون
.
وفي الوقت نفسه تذكر مينو دي سانتيس شاعر سالينتينو التقليدي
المشاهد الطبيعية ، و هي موضوع حفل هذا العام ، ليغني ' لا تيرا '
- الأرض - حيث و لدت الموسيقي ، و ليشكر ليلة حفل تارانتا التي
لن تموت أبدا