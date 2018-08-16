الأوبرا" تسدل الستار على مهرجان القلعة الدولي للموسيقى

انسامد - 16 اغسطس / اب / تسدل دار الأوبرا المصرية، مساء غد الجمعة، الستار على الدورة السابعة والعشرين لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء الذي حقق نجاحا وإقبالا كبيرا منذ افتتاحه في الثاني من أغسطس الجاري من قبل وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.



وتختتم دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر وإشراف الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني فاعليات المهرجان بحفلتين الأولى لفرقة العريش للفنون الشعبية والثانية للمطرب مدحت صالح.



ففي الثامنة مساء على مسرح (المحكى 1) تقدم فرقة العريش للفنون الشعبية التابعة لهيئة قصور الثقافة، والتي أنشأت منذ 20 عاما، بهدف تقديم الرقصات الفلكلورية والأغاني التراثية المستوحاة من البيئة البدوية والطبيعة السيناوية في قالب عصري مما جعل شهرتها تتخطى حدود الوطن وتتجه إلى العالمية بعد مشاركتها في أهم مهرجانات الفنون الشعبية الدولية وحصولها على المراكز الأولى بجدارة.



أما في العاشرة مساء، وعلى مسرح (المحكى 2) يقدم النجم مدحت صالح وفرقته بمشاركة عازف البيانو الفنان عمرو سليم في حفل يتضمن باقة من أروع ما غنى خلال مسيرته الفنية بالإضافة إلى مجموعة من أغاني الزمن الجميل.



