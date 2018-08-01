دراسات : نساء الشرق الأوسط الأكثر عرضة للاكتئاب

أنسامد - الأول من أغسطس/آب/ - تؤكد الدراسات العلمية إصابة النساء بالاكتئاب بنسب أعلى من الرجال.وتشير الدراسات أيضا إلى أن نساء الشرق الأوسط أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب من نظيراتهن في العالم،وفقا للعربية.



وقد وضعت مجتمعات كثيرة وصمة عار على الاكتئاب، فيشعر المصاب أحيانا بالذنب أو الخجل إثر ضغوط اجتماعية.



التقاليد الشرقية، وعدم استقلالية المرأة اقتصاديا، إضافةً إلى إلقاء مسؤولية المنزل على عاتقها حتى وإن كانت امرأة عاملة، كلها عوامل تزيد من إمكانية الإصابة بالاكتئاب.



وتقول أخصائية علم النفس الدكتورة رينا سركيس إن النساء في الشرق الأوسط يلدن أكثر من باقي نساء دول العالم وقد يكون هذا أحد الأسباب التي تزيد نسب الاكتئاب في المنطقة.



ولأن المجتمع العربي أكثر تقبلاً لـ"انكسار المرأة"، فإن الاكتئاب لدى الرجل يرتدي أقنعةً متعددة أبرزها الغضب الدائم والعنف، بحسب علم النفس.



