مغنية البوب إل بي في الحفل الختامي ل 'ليلة ترانتا

أنساميد / ليتسي / 25 يوليو / ستكون مغنية البوب الإيطالية الأمريكية وكاتبة الأغاني إل بي أو لاورا بيرجولوتزي الضيفة النجم في الحفل الختامي للنسخة 21 من مهرجان ' نوتي ديلا تارانتا ' ليلة تارانتا الموسيقي ، و الذي يعتبر أكبر حدث للموسيقي التقليدية في أوربا . والذي يقام يوم 25 آب / أغسطس في ميلبيجنانو بالقرب من ليتسي . جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في ليتسي بمقر بنك دي نابولي في أعقاب قيام 16 من الراقصين المنتمين لفرقة باليه ' لا نوتي ديلا تارانتا ' بإدهاش الجمهور في ميدان سانت أورونزو بعرضوهم المبهرة . وحضر العرض ، من بين آخرين ، المستشار الإقليمي للسياحة لوريدانا كابوني و رئيس مؤسسة لا نوتي ديلا تارانتا ماسيمو مانيرا . كما حضره فرنشيسكو جويدو المدير الإقليمي لجنوب إيطاليا لبنك إنتيسا سان باولو ، مع كارلو سالفيميني عمدة ليتسي ، و اسوانتا تورنسيلو مدير قسم أمراض الدم لدى الأطفال بمستشفي فاتزي ، أنتونيو جياماروتو و رئيس مجموعة ' من أجل ابتسامة أخرى ' وهي مجموعة غير ربحية . وتعد إل بي من أشهر مغنيي موسيقي البوب ومن كتاب الأغاني . وكانت أغنيتها ' لوست أون يو ' قد قادتها في العام الماضي لكي تصبح واحدة من أشهر مغنيي الروك بعد أنت تابعها نحو 100 مليون متابع حيث جاءت على رأس القائمة على مستوى العالم . وقد أعلنت المغنية الشهيرة مشاركتها برسالة مصورة ، وفي هذه الرسالة - الفيديو - قامت بغناء أغنية كالينيفتا و هي الأغنية التي يتم بها أختتام المهرجان الموسيقي كل عام عام و هي مهداة إلى موسيقي ' البيتزيكا ' . ومن المقرر أن تغني الفنانة التي ارتبطت بكل من بوب ديلان و ديفيد بويي ، عدة أغان من الموسيقي التقليدية في سلينتو مع أوركسترا ' بوبولاري ' بقيادة أندريا ميرو و لوحات راقصة لماسيميليانو فولبيني . ويشارك في هذا العرض أيضا كل من الفنانين كليمنتينو ، و إنزو جراجنانيلو ، و جيمس سينيسي ، و إليان كانيزاريس ودوهاد جيبسي و فرانك نيمولا و ديفيد ' بيلا ' برامبيلا و مينو دي سانتيس . ومن المقرر أن يذاع الحفل على الهواء بواسطة ( راي 5 ) و راديو 1 راي . وتتضمن النسخة 21 من مهرجان لا نوتي ديلا ترانتا والذي يقام في الفترة من 2- 25 أغسطس مائة ساعة من العروض الحية يشارك فيها 360 موسيقي من خلال 40 حفلا . وسوف يتم تنظيم فعاليا إضافية أخرى بواسطة إنتيسا سان باولو و بنك نابولي ، وهما الرعاة الرئيسيين للمبادرة إلى جانب التبرعات التي دعمها إتيسا سان باولو لقسم أمراض الدم للأطفال بمستشفي فيتو فازي في ليتسي ، وذلك إلى جانب متطوعين من مؤسسة ' من أجل ابتسامة أخرى ' . وقد تمت عملية جمع التبرعات من أجل دعم مشروع ' دعونا نقرب المسافات ' والتي تم إطلاقها وتمويلها من خلال المنظمة في العام الماضي لتوفير نظام متقدم لنقل البيانات عالية الدقة إلى المراكز الطبية في جميع أنحاء العالم من أجل تقييم أفضل للحا لات السريرية المعقدة . وتقول المستشارة كابوني " أن المبادرة هي مثال قوي على التعاون بين القطاعين العام و الخاص من أجل تعزيز ' الجمال و الثقافة و خلق تنمية تضامن حقيقي ' على المستوى المحلي