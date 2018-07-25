تحدي "كيكى" .. مصر تفرض غرامة مالية والإمارات "تتوعد بالسجن

انسامد - 25 يوليو / تموز - صرح مصدر مسئول بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تحذر من القائمين على ما يسمى "تحدي كيكي" بتطبيق أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية عليهم ، لما ينطوى عليه ذلك من تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطرإضافةً إلى انتهاك الآداب العامة.



وأوضح المصدر أن ذلك يأتي على خلفية بدء انتشار مقاطع مصورة على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة من قِبل بعض المواطنين تتضمن إحدى الرقصات المنتشرة عالمياً تحت مسمى "تحدى كيكى " حيث يقومون خلالها بالترجل من السيارة أثناء تحركها وقيامهم بالرقص بجانبها.



و في الامارات أصدر العقيد سعيد بن عران مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة أم القيوين في الإمارات العربية المتحدة تحذيراً لسائقي المركبات في الدولة ينهاه فيهم عن قيادة سياراتهم مع رقصة "كيكي" وذلك لما ينطوي عليها من تعريض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق الآخرين للخطر و تعرضهم للعقوبة وهي بغرامة مالية مقدارها ألفي درهم، وبـ 23 نقطة مرورية، وحجز مركبته 60 يوماً للمركبات الخفيفة.



كيكي هل تحبيني؟.. هل تركبين السيارة ؟.. قولي إنك لن تتخلي عني." تحولت كلمات أغنية " my feelings " للمغني الكندي دريك إلى تحد اجتاح العالم.



ويتمثل التحدي في القفز من السيارة والرقص بجانبها وهي تسير على أنغام الأغنية، بينما يقوم شخص آخر بتصوير التحدي.



تعود الفكرة للمدون الكوميدي الأمريكي شيجي الذي نشر فيديو على انستغرام وهو يرقص على الأغنية وطرح التحدي عبر هاشتاغ #DoTheShiggyChallenge.



حقق الفيديو انتشارا منقطع النظير، إذ فاق عدد مشاهدات تحته الـ 6ملايين مشاهدة منذ رفعه على انستغرام في 30 يونيو/حزيران.



