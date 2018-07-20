حملة في المغرب تدعو الرجال لإلزام النساء بالاحتشام

انسامد - 20 يوليو / تموز - انطلقت في المغرب حملة تدعو الرجال إلى منع النساء من "ارتداء لباس فاضح" بهدف الحد من ظاهرة التحرش.



وجاءت الحملة التي انطلقت في 9 يوليو على موقع فيسبوك ثم انتقلت إلى موقع تويتر تحت شعار "كن رجلا ولا تترك نساءك وبناتك يخرجن بلباس ضيق".



ويدعو القائمون على الحملة إلى ضرورة نشر الحشمة والحياء عن طريق توجيه نداء للرجال بمراقبة زوجاتهم وبناتهم قبل خروجهن إلى الشارع.



كما انتشرت حملة "كن رجلا وماتخليش العيالات يخرجو عريانات" التي حثت الشباب على منع النساء من ارتداء البيكيني أو ملابس قصيرة خلال ارتيادهن الشواطئ.



ولاقت الحملة انتقادات واسعة، حيث اعتبرها نشطاء تعديا على الحريات الفردية وإهانة للمرأة لأنها تختزل قيمتها في جسدها أو ثيابها.



كما أطلقت ناشطات هاشتاغ "كن رجلا واتركها في حال سبيلها" أكدن من خلاله بأن "لباس المرأة جزء من حريتها" وطالبن بفتح تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن نشر "الأفكار الرجعية التي جعلت من لباس المرأة شماعة يعلق عليها البعض ما لحق بالمجتمعات من فساد أخلاقي".



