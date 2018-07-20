انطلاق حفل النسخة الـ 4 لجائزة ميلينيوم في روما.. الأربعاء

انسامد 20 يوليو/تموز تنطلق في الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء القادم، مراسم حفل النسخة الرابعة لجائزة "ميلينيوم" في روما، وهي أول جائزة تخصص لأجيال الألفية الجديدة في إيطاليا، ومن المقرر أن تجرى المراسم في فيلا ميدتشي في فيالي ترينيتا دي مونتي.



وتدعم الجائزة مجموعة "بارليتا سبا"، وهي مهداة لذكرى مؤسسها رافاييل بارليتا، وسوف تضم سبعة أقسام، هي: موضوعات الكتابة "كتابي"، والبداية "بدايتي"، والصحافة "تقريري"، وفرص العمل الجديدة والتدريب "وظيفتي"، وفي السينما "إطاري"، والهندسة "مدينتي"، والموسيقي "موسيقاي". وتهدف جائزة "ميلينيوم" إلى تعزيز مواهب جيل كامل، يمثل الفئة الرائدة التي ستقود البلاد إلى المستقبل، وخلال المساء سيتم منح الجوائز للشباب على مشروعاتهم التي تتميز بمستوى عال من الإبداع والابتكار.



وتعد قيمة هذه المبادرة مضمونة من قبل "لجنة الشرف"، و هي هيئة جائزة "ميلينيوم"، ويمثلها مزيج من الشخصيات المؤسساتية والعلمية والدبلوماسية المؤثرة، وكذلك من ممثلي قطاعي الصناعة والبنوك. ومن المقرر أن تقام مراسم الجائزة في قاعة استثنائية، ويشارك فيها اثنان من الأبطال خلال لحظتين مهمتين خلال الحفل، حيث سيلقي كل من فينشينزو سبادافورا وكيل الوزارة برئاسة مجلس الوزراء وجيمفانو مالاجو رئيس كوني بإلقاء كلمات عن توجهات العمل بالنسبة لجيل الألفية والممارسات الرياضية كمضاد للعنف بين الشباب.



سيتواجد بجانب سبادافورا ومالاجو، عضوا اللجنة الرياضية الوطنية جوليا كوينتيافيلي البطلة الأوليمبية في لعبة الجودو، وروبرتو كاماريلي بطل العالم في الملاكمة، كما سيحل ميهايل مؤلف الأغنية الشعبية "من أنت" ضيفا خاصا على الحفل. وقال باولو بارليتا رئيس الجائزة ومبتكرها، "نحن الآن في النسخة الرابعة للجائزة، ونحن فخورون بها، وبفضل شبكة التواصل التي وفرتها الجائزة حظى العديد من الحائزين على الجائزة في النسخة السابقة على فرصة لتطوير مشروعاتهم وإنشاء شركاتهم بأنفسهم، وبدأت فرص نجاحهم، كما أنهم تمكنوا أيضا من لفت أنظار المستثمرين ورجال الأعمال". وأضاف بارليتا، "يوجد في إيطاليا نحو 11 مليون من أفراد الجيل الجديد، إنهم رمز لجيلهم، ولدوا في الفترة ما بين الثمانينيات وعام 2000، وهم مميزون بمعلوماتهم القوية مع التكنولوجيا الرقمية الحديثة، وبإدراكهم للمرور من السلوك السلبي القديم إلى السلوك الفعال، وكذلك بفرص بناء العلاقات دون وسطاء". وتابع أن "ما يسمى بجيل (واي) هو الرابط بين جيل آبائنا وجيلنا، ومجموعتنا دائما ما كانت تشارك على خط الجبهة الاجتماعية الأمامي، ونحن نؤمن بقوة بمسؤولية الشركات في القيام بمثل هذا العمل الصحي كل عام، فالاستثمار في مستقبل الجيل يعني الاستثمار في مستقبل بلادنا، وهو ما يمثل بالنسبة لنا أهم سبيل لأن نفعل شيئا من أجل المجتمع".



