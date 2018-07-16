اعتقال فتاة سعودية منقبة عانقت المطرب ماجد المهندس

انسامد - 16 يوليو / تموز - ألقت الشرطة السعودية القبض على فتاة منقبة ركضت نحو المسرح في حفل موسيقي بمدينة الطائف وعانقت مطربه ماجد المهندس الذي كان يغني في مهرجان سوق عكاظ الفني.



ونشر شريط فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر رجالا ونساء من قوات الأمن وهم يجرون الفتاة التي كانت ترتدي النقاب إلى خارج قاعة الحفل.



ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة قوله إن المرأة الموقوفة في مؤسسة رعاية الفتيات بالطائف ستحال إلى النيابة العامة وفق نظام مكافحة التحرش الجنسي.



ونقلت الصحيفة عن المحامي والمستشار القانوني مراد الصبيح قوله ان التصرف الذي أقدمت عليه فتاة في حفلة الفنان ماجد المهندس بسوق عكاظ «قضية تحرش برجل» مكتملة الأركان.



واضاف «بالنظر إلى الفعل الذي قامت به الفتاة. فإنه يعتبر تحرش، وذلك استناداً الي المادة الاولى من نظام مكافحة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي اخيراً»، لافتاً إلى النظام يقتضي إحالة المتهمة بعد استكمال اجراءات القبض عليها إلى النيابة العامة خلال 24 ساعة.



وأوضح الصبيح لـ«عكاظ» أن «النيابة» ستعمل على التحقيق معها، وإعداد لائحة دعوى عامة من قبل المدعي العام، مشيراً إلى أنه ووفقاً لنظام مكافحة التحرش فإن المتهمه ستواجه عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك حسب المادة السادسة من نظام مكافحة التحر