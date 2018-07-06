ليبيا: قبيلة المنفه تستنكر التدخل الإيطالي في الشأن الليبي

أنسامد - 6 يوليو / تموز - استنكرت قبيلة المنفه الليبية ما وصفته بـ"التدخل الإيطالي المتكرر في الشأن الليبي"، معتبرة أن ذلك "يثيرالقلق والمخاوف من احتلال جديد" للبلاد من قبل المستعمر السابق، وذلك علي الرغم من نفي ايطاليا وجود قواعد عسكرية لها في البلاد.



جاء ذلك في بيان للقبيلة نشره موقع الوسط الليبي.



وقبيلة المنفه هي إحدى مكونات قبيلة المرابطين والأشراف في ليبيا وتقطن منطقة البطنان شرق البلاد وينحدر منها شيخ الشهداء عمر المختار.



وجاء في بيان القبيلة: "نحن قبيلة المنفه قبيلة شيخ الشهداء عمر المختار نستنكر وبشدة التدخل الإيطالي السافر في شأن ليبيا الداخلي ومحاولة جس النبض لإقامة قواعد ومعسكرات خاصة بهم في الجنوب الليبي بحجة الهجرة غير الشرعية تارة وحماية مصالحهم تارة أخرى استعدادًا لاحتلالنا من جديد". وحذر البيان "كل الأطراف السياسية في غرب ليبيا" التي قال إنها "تدعي الشرعية" و"تريد أن تستحوذ على السلطة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر من إيطاليا الفاشية التي نكلت بنا سنوات طوال في معتقلات قاسية غرب مدينة بنغازي حتى مدينة سرت".



وكان السفير الإيطالي لدي ليبيا جوزيبي بيروني قد نفي في صفحته علي موقع تويتر للتواصل الاجتماعي ماتردد عن اقامة قواعد عسكرية ايطالية في الجنوب الليبي.



وقال بيروني "الشائعات حول إنشاء إيطاليا لقاعدة عسكرية في جنوب ليبيا هي ببساطة أخبار مزيفة"، مشيرا إلي أن "وزارة الداخلية تقود برنامج الإتحاد الأوروبي الهادف الى تقوية السيادة الليبية وإمكانيات وقدرات حرس الحدود لمكافحة تجار البشر".



وقال بيروني في تغريدة اخري "لن تكون هناك نقاط عسكرية ولا عمليات عسكرية من طرفنا في الجنوب. ما نسعى إليه هو مساندة ليبيا في تنفيذ خطتها التي تهدف الى مراقبة الحدود و بسط الأمن على كامل التراب الليبي".



