ارتفاع حجم التبادل التجاري بين إيطاليا والدول العربية

ارتفع حجم التبادل التجاري بين إيطاليا والدول العربية خلال عام 2017 إلى حوالي 50 مليارا و775 مليون يورو، مقارنة بنحو 47 مليارا في عام 2016، حيث وصل حجم الصادرات الإيطالية لهذه الدول إلى 27.775 مليار يورو، بينما بلغت الواردات 23 مليارا.



باري/ بلغ حجم التبادل التجاري بين إيطاليا والدول العربية الـ 22 الأعضاء في الجامعة العربية خلال عام 2017 حوالي 50 مليارا و775 مليون يورو، مقابل 47 مليارا في عام 2016، وذلك على الرغم من أن عدم الاستقرار السياسي الدولي قد أضعف التجارة بشكل محدود.



الميزان التجاري يميل لصالح إيطاليا وبلغ حجم الصادرات الإيطالية إلى الدول العربية 27 مليارا و775 مليون يورو في العام الماضي، مقارنة بـ 28 مليارا في العام الأسبق، في حين بلغت الواردات 23 مليار يورو مقابل 19 مليارا في عام 2016.



وشملت قطاعات التصدير الكبرى، الهندسة الميكانيكية والآلات وتكرير منتجات البترول والهندسة المدنية والتشييد والأثاث والمنسوجات والملابس والأغذية الزراعية وأدوات التجميل والمعدات الطبية. وتم الإعلان عن هذه الإحصائيات أمس الخميس ضمن فعاليات اليوم الأول لمؤتمر بورصة الشركات الإيطالية - العربية، الذي يعقد حاليا في باري، وتنظمه الحكومة الإقليمية في ابوليا وغرفة التعاون الإيطالية - العربية.



ويعد هذا الحدث من بنات أفكار المستشار الإقليمي ميشيل مازارانو، من الحزب الديمقراطي الإيطالي، باعتباره مستشار التنمية الاقتصادية في ابوليا.



الإمارات أكبر الشركاء التجاريين لإيطاليا وافتتح أعمال مؤتمر البورصة رايموندو سكيافوني المدير الإداري لغرفة التعاون الإيطالية - العربية، الذي أوضح أن دولة الإمارات العربية تعد أكبر الشركاء التجاريين لبلاده، حيث قامت إيطاليا بتصدير بضائع تزيد قيمتها عن خمسة مليارات يورو لها، ومعظمها من المجوهرات، وتليها السعودية بقيمة 4 مليارات يورو، ومصر بقيمة 3 مليارات.



وأضاف أن إيطاليا تقوم منذ فترة طويلة بتجديد قطاع الطاقة في مصر، في الوقت الذي تمثل الآلات الإيطالية نحو 17% من مجموع ما تستورده مصر منها. وتابع سكيافوني، أنه "في عام 2025 سيكون نحو ثلث سكان العالم من المسلمين، وهو ما يعني أن المنتجات الغذائية الحلال يجب أن يتم وضعها بالأسواق، وإيطاليا لديها إنتاج متميز في مجال الأغذية الزراعية وأدوات التجميل والصناعات الطبية، التي يمكن أن توفر مزيدا من الفرص الكبيرة".



وأشار إلى أن معرض "أكسبو 2020" سوف يعقد في دبي، و ابوليا يستعد بكل جهد من أجل هذه المناسبة، ودعا إلى النظر بعيدا لمنطقة يبدو حاليا أنها تواجه صعوبات لكن لديها إمكانيات كبيرة للتنمية.



ومن المقرر أن تستمر فعاليات مؤتمر البورصة الإيطالية - العربية حتى غد السبت، وبحضور 30 شخصية من السعودية ومصر والإمارات وسلطنة عمان وقطر.



وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين ابوليا والدول العربية المشاركة في المؤتمر، نحو 347.094 مليون يورو خلال العام الماضي، حيث يميل الميزان التجاري لصالح ابوليا ، إذ بلغت صادرات الإقليم الإيطالي لهذه الدول حوالي 144 مليون يورو بينما وصل حجم الوارادت إلى نحو 103 ملايين يورو.



وتتكون صادرات ابوليا إلى تلك الدول بشكل أساسي من الآلات والأحذية والملابس والمنتجات الزراعية وأجهزة الاتصالات والأثاث.



