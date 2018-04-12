قمة عالمية حول الابتكارات في مجال الغذاء تبدأ 7 مايو

انسامد 12 ابريل/ نيسان
يبدأ في السابع من أيار / مايو القادم مؤتمرقمة عالمي حول الغذاء
حيث يوجه هوارد شولتز الرئيس التنفيذي لشركة ستار بكس الكلمة
الرئيسية للمؤتمر .
ومن المقرر أن يوجه جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأسبق
كلمة إلى المؤتمر حول تأثير النظام الغذائي على المتغيرات
المناخية العالمية و المبادرات السياسية المستدامة، كما يشارك في
المؤتمر عدد من رؤساء الشركات العالمية الكبري و منها ميكروسوفت
.
روما / تم في روما اليوم الأعلان عن عقد الدورة الرابعة من مؤتمر
قمة الابتكار في مجال الغذاء والذي يطلق عليه اسم ' جذور و رقائق
' ، و الذي يعد أهم حدث دولي يتم تخصيصه للابتكارات في مجال الغذا
ء ، وذلك في حضور عدد من كبار المسئولين الدوليين ومن بينهم
كوستاس ستامولويس المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية العالمية '
الفاو ' .
ومن المقرر أن تبدأ القمة العالمية حول الابتكارات في مجال الغذاء
اعمالها في السابع من أيار / مايو القادم وتستمر أربعة أيام
بمدينة ميلانو .
وعلى مدى الأيام الأربعة سيناقش المؤتمر خلال جلساته عددا كبيرا
من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالغذاء و الإبتكار ، و كذلك قضية
المتغيرات المناخية والقضايا الاقتصادية المرتبطة بالزارعة و كذلك
قضية هدر الغذاء .
ويتحدث في المؤتمر أكثر من 200 مسئول وخبير من كافة أنحاء العالم
بمن فيهم المستثمرون و السياسيون حيث تدور المناقشات حول التحديات
التى تواجه كوكب الأرض .
كما يركز المؤتمر خلال دورته هذا العام على قضية المياه و التي
تعد واحدة من أهم التحديات التي تواجه العالم خلال السنوات القادمة
.
ومن ناحيته اكد ماركو جوالتيري رئيس و مؤسس هيئة " بذور و رقائق "
ان الدورة الرابعة من المؤتمر تمثل خطوة هامة علي الطريق الذي بدأ
عام 2015 عندما اصبح الغذاء و البيئة علي راس تحديات العالم لسنوات
قادمة