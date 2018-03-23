الجزائر ترجئ التوقيع على اتفاقية حرية تنقل الأفراد بأفريقيا

انسامد 23 مارس/اذار صرح رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى، بأن بلاده أرجأت التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بحرية تنقل الأفراد في أفريقيا، بسبب تذبذب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي تستدعي مرحلة انتقالية تتوجب التريث قبل تنفيذ الاتفاقية.



وأرجع أويحيى في تصريحات لإذاعة الجزائر الدولية، على هامش مشاركته في أعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي التي عقدت في العاصمة الرواندية كيغالي، تأجيل التوقيع على الاتفاقية، التي كانت مقررة خلال القمة، إلى أن " القضية معقدة وتحتاج لتفاصيل أكثر من أجل تقديمها للرأي العام".



وأوضح أن التوقيع على الاتفاقية لا يعني بالمرة فتح الحدود أمام المهاجرين الأفارقة، مضيفا أنه " في حال وقعنا عليها مستقبلا فهذا لا يعني أبدا أننا نفتح الباب أمام الهجرة غير الشرعية".



وعلق المسؤول الجزائري على الانتقادات التي طالت الجزائر مؤخرا بسبب سياستها إزاء المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، قائلا إن " الجزائر لطالما كانت صرحا بارزا لاحتضان القضايا الأفريقية والأزمات المختلفة بالمنطقة، كما كانت ملجأ للحركات التحررية، وعاصمة لزعماء القارة، ولا تزال قبلة للطلبة الأفارقة، حيث تستقبل سنويا أكثر من 5 آلاف طالب أفريقي من مختلف الجنسيات، وهو ما يجهله الكثيرون".



وتابع " إذا كنا نحن المغاربة فشلنا في تنشيط آليات الاتحاد المغاربي لأسباب يعرفها الجميع، فآمل أن يدفع الفضاء الأفريقي نظيره المغاربي للتحرك من أجل الالتحاق بالموكب الأفريقي من خلال هذا الفضاء الواسع".



ووقعت الجزائر على الاتفاقية الخاصة بإطلاق مسار منطقة التبادل الحر في أفريقيا، من أجل تنمية القارة خلال العقود الخمسة المقبلة عبر نمو شامل وتنمية مستدامة.



ووقع على هذه الاتفاقية 40 رئيس دولة وحكومة خلال القمة الأفريقية الاستثنائية التي ترأسها الرئيس الرواندي بول كاغامي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي