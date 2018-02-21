دبي تحظر دخول الألعاب الإلكترونية غير الخاضعة للتصنيف العمري

انسامد - 21 فبراير / شباط - قرر المجلس الوطني للإعلام حظر دخول الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو المخصصة للأطفال الواردة من الخارج وغير الخاضعة لنظام «التصنيف العمري» للاستخدام والمشاهدة، في غضون ثلاثة أشهر، بعد تواصله مع المصنعين في الخارج والموردين والموزعين لتعريفهم بالنظام المستحدث وشروطه.



وطبق المجلس أخيراً نظاماً جديداً للمصنفات الفنية، وهي الأفلام السينمائية وأفلام الفيديو والألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو، إضافة إلى الكتب المصورة والروايات المطبوعة والمستخدمة على الشبكة الإلكترونية، التي يتم تداولها في الإمارات، بما في ذلك المناطق الإعلامية الحرة.



والتصنيف العمري هو نظام يسترشد به لتحديد مدى ملاءمة المحتوى الإعلامي للفئات العمرية المختلفة، ومدى مطابقته لمبادئ ومعايير المحتوى الإعلامي.



يشار إلى أن المجلس الوطني للإعلام، تواصل مع مصنعي الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو من اليابان والولايات المتحدة وغيرهما من البلدان المصنعة، وإشعارهم بالنظام الجديد، فقد تم تصنيف الألعاب لتناسب ست فئات عمرية، بهدف حماية الأطفال من المؤثرات السلبية التي يتلقونها من خلال ممارسة الأنشطة الإعلامية المختلفة، بما يتفق مع قيم مجتمع دولة الإمارات وموروثها الثقافي، على أن يتم نحت التصنيف العمري على كل لعبة تدخل الإمارات على حدة.



وتنقسم الرموز المستخدمة لفئات التصنيف العمري إلى ست فئات هي: مناسب للفئة العمرية 3 سنوات، و7 سنوات، و12 سنة، و16 سنة، و18 سنة، و21 سنة.



