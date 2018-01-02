دبي تتخلى عن الألعاب النارية ليلة رأس السنة

انسامد - 2 يناير / كانون ثاني - تبهرنا إمارة دبي في كل عام بعروض الألعاب النارية في احتفالات العام الجديد التي يتابعها الملايين من جميع أنحاء العالم، سواءالزوار الذين يتوجهون بالآلاف منذ ساعات الصباح الأولى ليحجزواأماكنهم وسط مدينة دبي، وحول برج خليفة، أطول برج في العالم، أو من خلال البث المباشر، لكن في هذا العام ألغت دبي ألعابها النارية، واعتمدت بديلاً لها ألعاب الليزر، لأنها أكثر أماناً وسلامة.



حيث أعلنت مجموعة "إعمار" الإماراتية ، أن احتفالات رأس السنة في برج خليفة في دبي، كانت عبارة عن عروض ضوئية، تنفذ على المبنى الأعلى في العالم بدل الألعاب النارية التقليدية وسترافقها موسيقى خاصة بها.



ويهدف المنظمون من استبدال الألعاب النارية بالعروض الضوئية إلى إحداث نوع من التغيير لإبهار الجميع، وتوفير الراحة وسلاسة الحركة للزوار في مناطق العروض.



من جهتها، ذكرت شرطة دبي أنه وصول مليون ونصف مليون شخص لمشاهدة عروض الليزر على برج خليفة. وفي وقت سابق أعلنت السلطات في دبي أن "الألعاب النارية" المنتظرة في ليلة رأس السنة ستستبدل بألعاب الليزر، لأنها أكثر أماناً وسلامة.



وقال أحمد ثاني المطروشي العضو المنتدب لمجموعة "إعمار" في اللجنة الخاصة بتنظيم وتأمين احتفالات رأس السنة في دبي إن عروض الليزر ترافقت مع موسيقى خاصة بها، حسب ما ورد في "العربية نت".



وأوضح في مؤتمر صحافي أن الهدف من استبدال الألعاب النارية بالعروض الضوئية "أن نأتي بشيء جديد ولا نبقى نستخدم الطرق القديمة نفسها"، مضيفاً: "أعتقد أن هذا التغيير سيتضمن الكثير من المتعة والابهار".



