نجم الروك الايطالي لوشيانو لوجابي:يحتفل بعيد ميلاده الستين

انسامد - 19 مارس - اذار - احتفل نجم الروك الايطالي لوشيانو لوجابي بعيد مولده الستين بينما يحتفل في 12 سبتمبر القادم في كامبولوفو مع معجبيه بمرور 30 عاما علي بدء نشاطه الفني .. وسيقدم بهذه المناسبة حفلا بيعت كل تذاكره .



و قد وهب نصف عمره للموسيقي فهو مؤلف و ملحن تأخر في اتخاذ قراره بتركيز نشاطه علي موسيقي الروك اندرول .. بدأ حياته لاعبا لكرة القدم في فرق الناشئين و ظل مشجعا للانتر ميلان ..كما عمل محاسبا في وقت ما و هذا ما ساعده علي اكتشاف ان مكانه الحقيقي علي المسرح .



لم يغادر لوجابي نهائيا مدينته دا كوريجيو حيث مكانه الطبيعي الذي يحميه و حيث يوجد اصدقاؤه المقربين و الذين يصنعون محيطه الذي يساعده علي الابداع ..وتبلغ ثروته 12 البوم بالاضافة لعدد كبير من الاوسمةاهمها وسام ديفيد دي دوناتيللو بالاضافة لمشاركات غنائية حيث اهمها علي الاطلاق مع لوسيانو بافاروتي " سيرتي نوتي ".



