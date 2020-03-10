كيت بلانشيت رئيسة لجنة التحكيم فى مهرجان فينيسيا

انسامد - 10 مارس - اذار - اختيرت الممثلة الشهيرة كيت بلانشيت، لرئاسة لجنة التحكيم فى مهرجان فينيسيا السينمائى لعام 2020، والذى سيستمر من 2 حتى 10 سبتمبر المقبل.



وقالت بلانشيت، البالغة من العمر 50 عامًا، فى بيان، إن مهرجان "فينيسيا هو واحد من أكثر المهرجانات السينمائية المثيرة للبهجة حول العالم، إذ إنَّه يعد احتفالاً بالبيئة المثيرة والملهمة التى تمثل السينما بجميع أشكالها".



وكانت الممثلة الأسترالية الأمريكية التى فازت بجائزة الأوسكار عام 2014 عن دور البطولة الذى قدمته فى فيلم "بلو جاسمين" للمخرج وودى آلن، رئيسة للجنة التحكيم فى مهرجان كان السينمائى عام 2018، وذلك وفقًا لما نقلته "العين الإخبارية" عن وكالة الأنباء الألمانية.



فيما قال مدير المهرجان ألبرتو باربيرا: "إن كيت بلانشيت ليست مجرد أيقونة للسينما المعاصرة، فهى تحظى بإعجاب أكبر المخرجين على مدار العشرين عامًا الماضية ويعشقها رواد السينما من كل نوع". وأضاف: "إن التزامها فى المجالين الفنى والإنسانى وحماية البيئة، وكذلك دفاعها عن تحرير المرأة فى صناعة الأفلام، جعلها مصدر إلهام للمجتمع ككل.. إن موهبتها الهائلة كممثلة، إلى جانب ذكائها الفريد وشغفها الصادق بالسينما، هى الصفات المثالية لرئيس لجنة تحكيم المهرجان".



