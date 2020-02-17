الينا سيريدوفاتنتظر طفلها الاول من اليساندرو ناسي

انسامد - 17 فبراير - شباط - اعلنت عارضة الازياء التشيكية السابقة
التي تبلغ 41 عاما التي تعيش في ايطالياالينا سيريدوفا علي موقعها
علي انستجرام انها تنتظر مولودها الاول من صديقها اليساندرو ناسي
..
و قد نشرت صورتين بالابيض و الاسود مع الخبر يبرزان حجم بطنها و
ليس وجهها و يحيط بها ذراع رفيقها.و في بوست اخر كتبت سيريدوفا "
سيصل الفرخ في يونيو-حزيران ..هو حبنا المشترك الان و نحن نتوق الي
رؤيته سريعا".
سيريدوفا لديها ولدين من زواج سابق من جيجي بوفون حارس مرمي
اليوفنتوس الشهير و لم يكشف النقاب بعد عن جنس الطفل القادم .
رفيقها الحالي اليساندرو رجل اعمال ناجح فهو نائب رئيس شركة ايكسور
و هي شركة عائلية و قد نشأ في الولايات المتحدة الامريكية و حصل
علي دبلومة في الاقتصاد.
و قد ارتبط بالينا عام 2015 بعد عام من انفصالها عن حارس مرمي
اليوفنتوس بعد زواج استمر من 2011 الي 2014 .