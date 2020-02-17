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الينا سيريدوفاتنتظر طفلها الاول من اليساندرو ناسي
    انسامد - 17 فبراير - شباط - اعلنت عارضة الازياء التشيكية السابقة التي تبلغ 41 عاما التي تعيش في ايطالياالينا سيريدوفا علي موقعها علي انستجرام انها تنتظر مولودها الاول من صديقها اليساندرو ناسي .. و قد نشرت صورتين بالابيض و الاسود مع الخبر يبرزان حجم بطنها و ليس وجهها و يحيط بها ذراع رفيقها.و في بوست اخر كتبت سيريدوفا " سيصل الفرخ في يونيو-حزيران ..هو حبنا المشترك الان و نحن نتوق الي رؤيته سريعا".

    سيريدوفا لديها ولدين من زواج سابق من جيجي بوفون حارس مرمي اليوفنتوس الشهير و لم يكشف النقاب بعد عن جنس الطفل القادم .

    رفيقها الحالي اليساندرو رجل اعمال ناجح فهو نائب رئيس شركة ايكسور و هي شركة عائلية و قد نشأ في الولايات المتحدة الامريكية و حصل علي دبلومة في الاقتصاد.

    و قد ارتبط بالينا عام 2015 بعد عام من انفصالها عن حارس مرمي اليوفنتوس بعد زواج استمر من 2011 الي 2014 .

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