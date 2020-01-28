إيطاليا تكرم "كوبى براينت" بدقيقة حداد على روحه

أنسامد - 28 يناير /كانون الثاني - قررت إيطاليا - حيث نشأ كوبى براينت Kobe Bryant - تكريم أسطورة كرة السلة الراحل بالتعبير عن الحزن على فقدانه لمدة أسبوع كامل، حيث قال الاتحاد الإيطالى لكرة السلة، إن كل فريق محترف فى جميع مستويات كرة السلة سيحيى "كوبى" بلحظة صمت فى كل مباراة لمدة 7 أيام.



وقال رئيس الاتحاد الإيطالى لكرة السلة جيوفانى بيتروتشى، لشبكة "سى إن إن": "لقد صدمنا وحزننا لما حدث له ولابنته جيانا ونمسك عائلته بالقرب من قلوبنا فى هذه اللحظة الحزينة"، وأضاف "إنها لفتة صغيرة لتكريم ذكرى كوبى، لكنها باهرة وتستحق".



كوبى براينت، الذى توفى يوم الأحد فى حادث تحطم طائرة هليكوبتر مع ابنته البالغة من العمر 13 عاما، و7 أشخاص آخرين، نشأ فى إيطاليا، حيث انتقل نجم كرة السلة إلى البلاد عندما لعب والده "جو" فى سلسلة من الفرق المحلية فى الثمانينات.



وتحدث براينت الإيطالية بطلاقة، ولعب معظم أيام الأسبوع فى فريق الشباب بالمدينة كانتين ريونيت، الذى سمى باسم صانع محلى لمصباح أحمر لامع فى المنطقة، وهى تجربة يشتهر بها كونها ساهمت فى تكوين مهاراته فى الملعب.



وكان قد أعاد براينت الفضل فى مهاراته لإيطاليا التى طورها فيما بعد، وذلك خلال مقابلة عام 2016، مع إيل رستو ديل كارلينو، وقال براينت باللغة الإيطالية: "بدأت قصتى فى هذه البلدة.. La mia storia è cominciata da questa città".



