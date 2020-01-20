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الحكومة الايطالية:25 مارس يوم دانتي الوطني
    انسامد - 20 يناير - كانون الثاني - قال وزير الثقافة داريو فرانسشيني إن مجلس الوزراء وافق على اقتراحه يوم 25 مارس يوم دانتي أليغيري الوطني.

    وقال فرانشيشيني "مع مرور عام على الاحتفالات بالذكرى الـ 700 لوفاة دانتي ، فإن الكثير من المشاريع قيد الدراسة بالفعل من قبل لجنة الاحتفالات التي يرأسها البروفيسور كارلو أوسولا".

    "يذكرنا دانتي بالعديد من الأشياء التي تجمعنا علي سبيل البلاد وحدة البلد.. دانتي هو اللغة الإيطالية... دانتي هو فكرة وجود إيطاليا نفسها ". تم اختيار 25 مارس لأنه التاريخ الذي وضع فيه العلماء على أنه بداية الرحلة إلى الحياة الآخرة في الكوميديا الإلهية.

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