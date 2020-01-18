الحكومة تخصص 25 مارس اليوم الوطنى ل"دانتي"

أنسامد - 18 يناير /كانون الثاني - أعلن وزير الثقافة داريو فرانسشيني يوم أمس الجمعة إن مجلس الوزراء قد وافق على اقتراحه بتخصيص يوم 25 مارس "يوم دانتي أليغيري الوطني".



وقال فرانشيشيني "مع مرور عام على الاحتفالات بالذكرى الـ 700 لوفاة دانتي ، كاتب الكوميديا الإلهية، فإن الكثير من المشاريع قيد الدراسة بالفعل من قبل لجنة الاحتفالات التي يرأسها البروفيسور كارلو أوسولا".



وأشار "يذكرنا دانتي بالعديد من الأشياء التي تجمعنا." دانتي هي وحدة البلد. دانتي هي اللغة الإيطالية. دانتي هي فكرة إيطاليا نفسها ". وقد تم اختيار 25 مارس لأنه التاريخ الذي أتفق فيه العلماء على أنه بداية الرحلة إلى الحياة الآخرة في الكوميديا الإلهية.



