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  ايطاليا تنعي الصحفي العظيم بانسا
الرئيس الإيطالي:"كان بانسا مثقف أصيل
    أنسامد - 13 يناير /كانون الثاني - أشاد الرئيس سيرجيو ماتاريلا اليوم الاثنين بالصحفي الإيطالي الكبير جيامباولو بانسا الذي توفي يوم الأحد عن عمر يناهز 84 عاما.

    خلال كتابته المهنية الطويلة للصحف اليومية الإيطالية وبصفته مؤلفا للعديد من الكتب ، أبرز بانزا فضائل ورذائل المجتمع الإيطالي وطبقته السياسية ، وغالبا ما اتخذ مواقف تتعارض مع المد والجزر.

    في الواقع ، أدى مقال صدر عام 2003 عن الجرائم التي ارتكبها الحزبيون بعد عام 1945 إلى اتهامه بالتحريفية. وقد نعاه الرئيس الإيطالي ماتاريلا في بيان قائلا "كان جيامباولو بانسا مثقف أصيل للغاية.موهبته واستقلاله في الحكم جعلته بطلًا بلا منازع للصحافة المعاصرة. قد ترك رحيله فراغا في النقاش العام في بلدنا والذي سيكون من الصعب ملؤه".

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