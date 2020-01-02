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فيلم زالوني تولوتولو يحقق8.7مليون يورو في اول يوم عرض
    انسامد - 2 يناير - كانون الثاني - حقق الفيلم الايطالي الجديد " تولو تولو " و الذي يخرجه الممثل الكوميدي شيكو زالوني علي اعلي ايرادات بلغت 8.7 مليون يورو لليوم الاول في السينمات و هو ما يجعل زالوني يحصل علي لقب الممثل الافضل للسينما الايطالية و الذي يحقق هذا النجاح خلال اليوم الاول لعرض الفيلم.

    و كان الفيلم الخامس لزالوني بعد Quo Vado قد حقق ايرادات تبلغ 7.3 مليون يورو في 2016 .

    و قد اثار زالوني الكثير من اللغط بسبب اسلوبه التهكمي خاصة علي السياسة حيث استخدم في فيلمه اغنية تتهكم من اوضاع المهاجرين غير الشرعيين.

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