فيلم زالوني تولوتولو يحقق8.7مليون يورو في اول يوم عرض

انسامد - 2 يناير - كانون الثاني - حقق الفيلم الايطالي الجديد " تولو تولو " و الذي يخرجه الممثل الكوميدي شيكو زالوني علي اعلي ايرادات بلغت 8.7 مليون يورو لليوم الاول في السينمات و هو ما يجعل زالوني يحصل علي لقب الممثل الافضل للسينما الايطالية و الذي يحقق هذا النجاح خلال اليوم الاول لعرض الفيلم.



و كان الفيلم الخامس لزالوني بعد Quo Vado قد حقق ايرادات تبلغ 7.3 مليون يورو في 2016 .



و قد اثار زالوني الكثير من اللغط بسبب اسلوبه التهكمي خاصة علي السياسة حيث استخدم في فيلمه اغنية تتهكم من اوضاع المهاجرين غير الشرعيين.



