فيلم زالوني تولوتولو يحقق8.7مليون يورو في اول يوم عرض

انسامد - 2 يناير - كانون الثاني - حقق الفيلم الايطالي الجديد "
تولو تولو " و الذي يخرجه الممثل الكوميدي شيكو زالوني علي اعلي
ايرادات بلغت 8.7 مليون يورو لليوم الاول في السينمات و هو ما يجعل
زالوني يحصل علي لقب الممثل الافضل للسينما الايطالية و الذي يحقق
هذا النجاح خلال اليوم الاول لعرض الفيلم.
و كان الفيلم الخامس لزالوني بعد Quo Vado قد حقق ايرادات تبلغ 7.3
مليون يورو في 2016 .
و قد اثار زالوني الكثير من اللغط بسبب اسلوبه التهكمي خاصة علي
السياسة حيث استخدم في فيلمه اغنية تتهكم من اوضاع المهاجرين غير
الشرعيين.