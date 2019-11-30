إدانة مطرب الراب فيدز بالضرر الجسدي لجاره في مشاجرة

أنسامد - 30 نوفمبر /تشرين الثاني - تم توجيه الاتهام لمغني الراب
الإيطالي فيدز بسبب مشاجرته مع أحد الجيران الذي أصيب بجروح طفيفة
في صباح الباكر من يوم 12 مارس 2016 .
يمثل فيدز ، 30 عاما ، واسمه الحقيقي فيدريكو ليوناردو لوسيا ،
أمام ميلان قاضي الصلح توماسو كاتالدي بسبب القتال المزعوم الذي
تعرض فيه الجار لإصابات استغرقت 10 أيام للشفاء.
في الجلسة الأخيرة التي عقدت في 21 نوفمبر / تشرين الثاني ، شهد
المغني فابيو روفازي ، الذي كان حاضرا في مكان الحادث في الساعة
السادسة من ذلك اليوم ، أن الجار هو الذي قام بلكم فيديز ، وليس
العكس. فيدز متهم بالضرر الجسدي.