إدانة مطرب الراب فيدز بالضرر الجسدي لجاره في مشاجرة

أنسامد - 30 نوفمبر /تشرين الثاني - تم توجيه الاتهام لمغني الراب الإيطالي فيدز بسبب مشاجرته مع أحد الجيران الذي أصيب بجروح طفيفة في صباح الباكر من يوم 12 مارس 2016 .



يمثل فيدز ، 30 عاما ، واسمه الحقيقي فيدريكو ليوناردو لوسيا ، أمام ميلان قاضي الصلح توماسو كاتالدي بسبب القتال المزعوم الذي تعرض فيه الجار لإصابات استغرقت 10 أيام للشفاء.



في الجلسة الأخيرة التي عقدت في 21 نوفمبر / تشرين الثاني ، شهد المغني فابيو روفازي ، الذي كان حاضرا في مكان الحادث في الساعة السادسة من ذلك اليوم ، أن الجار هو الذي قام بلكم فيديز ، وليس العكس. فيدز متهم بالضرر الجسدي.



