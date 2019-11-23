Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
مجتمع
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

مجتمع - شخصيات
اريميتانو الإيطالي يسير في الفضاء
الثانية في سلسلة من الرحلات الفضائية للعمل على AMS-02
    أنسامد - 23 نوفمبر/ تشرين الثاني - بدأ رائد الفضاء الايطالى لوكا بارميتانو ، القائد الحالى لمحطة الفضاء الدولية ، يوم أمس الجمعة ثان رحلة فى سلسلة من الرحلات الفضائية الشاقة التى من المقرر ان يقوم بها خلال مهمة بيوند.

    وتهدف هذه الرجلة في الفضاء خدمة مطياف ألفا المغناطيسي الذي يصطاد الجسيمات الكونية (AMS-02).

    أصبح بارميتانو ، المعروف على نطاق واسع باسمه على تويتر ، AstroLuca ، والذي أطلق عليه زملاؤه الفضائيون أيضا باسم Luca Skywalker ، أول أول أوروبي سير في الفضاء منذ أسبوع.

    كان هذا هو ثالث سير في الفضاء في مسيرة بارميتانو وانتهى مبكرا وبنجاح بعد ست ساعات مع الزميل الأمريكي أندرو مورجان.

    من المتوقع أن يستغرق السير في الفضاء حوالي ست ساعات.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    طقس سئ في ايطاليا

    ألبوم الصور