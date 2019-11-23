اريميتانو الإيطالي يسير في الفضاء

أنسامد - 23 نوفمبر/ تشرين الثاني - بدأ رائد الفضاء الايطالى لوكا بارميتانو ، القائد الحالى لمحطة الفضاء الدولية ، يوم أمس الجمعة ثان رحلة فى سلسلة من الرحلات الفضائية الشاقة التى من المقرر ان يقوم بها خلال مهمة بيوند.



وتهدف هذه الرجلة في الفضاء خدمة مطياف ألفا المغناطيسي الذي يصطاد الجسيمات الكونية (AMS-02).



أصبح بارميتانو ، المعروف على نطاق واسع باسمه على تويتر ، AstroLuca ، والذي أطلق عليه زملاؤه الفضائيون أيضا باسم Luca Skywalker ، أول أول أوروبي سير في الفضاء منذ أسبوع.



كان هذا هو ثالث سير في الفضاء في مسيرة بارميتانو وانتهى مبكرا وبنجاح بعد ست ساعات مع الزميل الأمريكي أندرو مورجان.



من المتوقع أن يستغرق السير في الفضاء حوالي ست ساعات.



