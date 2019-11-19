لوتشيا بوزيه تحكي ذكريات 88 عاما من الحرب و الحب و السينما

انسامد - 19 نوفمبر - تشرين ثان - تطالب النجمة الايطالية لوتشيا بوزيه الجميع بضرورة الاستمتاع الكامل بالحياة و تري ايضا ان افا جاردنر هي اجمل امرأة علي الاطلاق و تصفها بانها شخصية لطيفة رغم توحشها..اما فيليني فهي تري انه رجل ساحر.



و تقول ان السينما بالنسبة لها كانت مجال عمل ارادت ان تمارسه بفن و من بين ذكرياتها التي كانت تسردها في برنامج مدته ساعة حول حياتها انها كانت بعمر 15 عاما عندما تدمر منزلها بالقرب من ميلانو في غارة جوية و تقول ان عائلتها غادرت المكان و نسوها بجوار الانقاض و انها لتهرب من المكان تعلقت باحد الحبال المتدلية في عربة تجرها الجياد و انها في هذا الوقت فقط ادركت اهمية الاستمتاع الكامل بالحياةو تقول لوتشيا التي قضت 60 عاما من عمرها في اسبانيا انها لن تعود الي ايطاليا نهائيا ..



و تقول ان فيسكونتي هو من اكتشفها فكان بمثابة الاخ و الحبيب بالنسبة لها و اكتشفها عندما كتن عمرها 15 عاما و كانت تعمل في محل حلويات في ميلانو عندما نظر اليها وقال لها انها " حيوان سينمائي"..وهو ما اعتبرته جنونا في ذلك الوقت..



و تقول لوتشيا التي اعتزلت السينما منذ 2013 بفيلم الفونسينو و اخرجه ديفيد سورديلا و بابلو بينيديتي انه كان من الافلام المركبة و تم تصويره في شيلي وان كثيريين من فريق العمل تعرضوا كثيرا للاغماء و قاوم الكثير منهم الوقوع في براثن المخدرات .



كما تحكي كيف شاهدت بنفسها اعدام موسوليني و كلاريتا بيتاتشي علي بعد عدة امتار قليلة من ساحة تنفيذ الحكم .



