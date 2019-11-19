لوتشيا بوزيه تحكي ذكريات 88 عاما من الحرب و الحب و السينما

انسامد - 19 نوفمبر - تشرين ثان - تطالب النجمة الايطالية لوتشيا
بوزيه الجميع بضرورة الاستمتاع الكامل بالحياة و تري ايضا ان افا
جاردنر هي اجمل امرأة علي الاطلاق و تصفها بانها شخصية لطيفة رغم
توحشها..اما فيليني فهي تري انه رجل ساحر.
و تقول ان السينما بالنسبة لها كانت مجال عمل ارادت ان تمارسه بفن
و من بين ذكرياتها التي كانت تسردها في برنامج مدته ساعة حول
حياتها انها كانت بعمر 15 عاما عندما تدمر منزلها بالقرب من ميلانو
في غارة جوية و تقول ان عائلتها غادرت المكان و نسوها بجوار
الانقاض و انها لتهرب من المكان تعلقت باحد الحبال المتدلية في
عربة تجرها الجياد و انها في هذا الوقت فقط ادركت اهمية الاستمتاع
الكامل بالحياةو تقول لوتشيا التي قضت 60 عاما من عمرها في اسبانيا
انها لن تعود الي ايطاليا نهائيا ..
و تقول ان فيسكونتي هو من اكتشفها فكان بمثابة الاخ و الحبيب
بالنسبة لها و اكتشفها عندما كتن عمرها 15 عاما و كانت تعمل في محل
حلويات في ميلانو عندما نظر اليها وقال لها انها " حيوان
سينمائي"..وهو ما اعتبرته جنونا في ذلك الوقت..
و تقول لوتشيا التي اعتزلت السينما منذ 2013 بفيلم الفونسينو و
اخرجه ديفيد سورديلا و بابلو بينيديتي انه كان من الافلام المركبة
و تم تصويره في شيلي وان كثيريين من فريق العمل تعرضوا كثيرا
للاغماء و قاوم الكثير منهم الوقوع في براثن المخدرات .
كما تحكي كيف شاهدت بنفسها اعدام موسوليني و كلاريتا بيتاتشي علي
بعد عدة امتار قليلة من ساحة تنفيذ الحكم .