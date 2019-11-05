بيلا حديد اجمل امرأة في العالم

انسامد - 5 نوفمبر - تشرين ثان - حصدت عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني، بيلا حديد، البالغة من العمر 23 عاماً، لقب أجمل امرأة في العالم، وفق معيار القاعدة الذهبية، التي تحدّد المقاييس المثالية للجمال.



وكما يقول جراح التجميل جوليان دا سيلفا من مركز جراحات تجميل الوجه في لندن تفوّقت بيلا حديد على مجموعة من النجمات العالميات، أبرزهن شقيقتها جيجي حديد، وكاتي بيري، وبيونسيه وكارا ديليفين، وتمّ تصنيفها كأجمل امرأة بمعدل إجمالي وصلت نسبته إلى 94% ، وفق معايير نظرية القاعدة الذهبية التي ابتكرها اليونانيون القدماء، والقائمة على دراسة مقاييس وخطوط الوجه وتناسقها.



الخبراء اعتمدوا الشكل المثالي للوجه ككل، مثل موضع الشفاه، والأنف، والذقن، والفك، والعينين والجبين، وتبين وفق المعادلة اليونانية أن بيلا هي الأكثر تطابقاً مع النسبة المثالية.



