فيلم تسجيلي للاحتفال بمولد بافاروتي

انسامد - 31 اكتوبر - تشرين اول - مازال لوسيانو بافاروتي رغم مرور 12 عاما علي وقاته يبهرنا بتاريخه الحافل و صوته الذهبي ..



و للاحتفال بعيد ميلاده الذي توافق يوم 12 اكتوبر سيتم عرض فيلم تسجيلي حول حياة الفنان الكبير ايام 28 و 29 و 30 اكتوبر في اطار مهرجان روما السينمائي ومن اخراج رون هيوارد الذي يقص لنا حول حياته و يعيد احياء سيرته لو اقتضت الضرورة للفت انتباه العالم حول هذا المغني الظاهرة.



سوف يستعرض الفيلم صوت و اسرار المغني الاسطورة صاحب الموهبة الاستثنائية ..واصوله المتواضعة حيث كان احد بناء خباز بسيط ..و انتهي بان اصبح سوبر ستار اوبرالي عالمي.



كما سيستعرض الفيلم اجزاء من افلام نادرة و صورا خاصة جدا بالمغني الاسطورة بالاضافة الي استعراض ارشيفه العائلي ..حيث يهدف هيوارد بذلك الي الكشف عن شخصية بافاروتي الانسان و الزوج و الاب و الفنان المرهف الحساس الذي يحتفظ بعلاقة معقدة و شديدة الحساسية مع موهبته النادرة محققا نجاحا باهرا..