الرئيس الايطالي يمنح أبوغزاله وسام شرف "نجمة إيطاليا"

أنسامد - 28 أكتوبر /تشرين الأول - منح سرجيو ماتاريلا، رئيس الجمهورية الإيطالية وسام شرف "نجمة إيطاليا" برتبة قائدCommendatore* dell' Ordine della Stella d'Italia، وهو وسام إيطالي عالي المستوى، لسعادة الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس ومؤسس طلال أبوغزاله العالمية، تقديرا لمساهماته القيمة ولجهوده من خلال مؤسسته في توثيق العلاقات بين إيطاليا من جهة والأردن والوطن العربي من جهة أخرى.



وهذا الوسام الذي تأسس عام 1914، يمنح عادة للشخصيات العالمية التي تساهم في الارتقاء بعلاقات الصداقة بين إيطاليا والدول الأخرى. وممثلا عن الرئيس الإيطالي، قدم السفير الإيطالي في عمان سعادة الأستاذ فابيو كاسيسي الوسام للدكتور أبوغزاله خلال حفل خاص بحضور نخبة من السفراء لدى الأردن. وقرأ السفير الإيطالي النص الرسمي لتقليد الوسام، مشيرا إلى أن الدكتور أبوغزاله "صديق مقرب لإيطاليا" كما أنه "صديق للمجتمع الدولي بأسره".



وأضاف السفير كاسيسي: "نجتمع اليوم للاحتفال بتقديم الوسام للدكتور طلال أبوغزاله، وهو وسام شرف "نجمة إيطاليا" برتبة قائد Commendatore* dell' Ordine della Stella d'Italia*، والذي يعد من أرفع الأوسمة التي يمنحها الرئيس الإيطالي للشخصيات التي تمثل الالتزام الحقيقي بالمساهمة في تعزيز أواصر الصداقة بين إيطاليا والدول الأخرى".



