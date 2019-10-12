Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
مجتمع
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

مجتمع - شخصيات
معرض لفنان الباروك الإيطالي Guercino في مدينة نيويورك
    أنسامد - 12 أكتوبر /تشرين الأول - عرضت مكتبة مورغان في نيويورك جميع رسومات جورسينو Guercino تظهر في مدينة نيويورك بالإضافة إلى رسمتين من مجموعات خاصة "لتكريم براعة" ما أسمته "أعظم رسامي الباروك الإيطالي".

    يستمر العرض ، الذي افتتح في 4 أكتوبر ، حتى 2 فبراير من العام المقبل.

    كان جيوفاني فرانشيسكو باربيري ، المعروف باسم جورسينو (1591-1666) ، هو أكثر رسام الرسم إثارة للاهتمام وتنوعا في عصر الباروك الإيطالي ، وهو مبدع طبيعي قام بعمل رسومات رائعة في مجموعة واسعة من الوسائط. يمتلك فندق Morgan أكثر من خمسة وعشرين عملا للفنان
    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    روما: لعبة فيديو لمساعدة الأطفال المصابين بالتوحد

    ألبوم الصور