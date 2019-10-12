معرض لفنان الباروك الإيطالي Guercino في مدينة نيويورك

أنسامد - 12 أكتوبر /تشرين الأول - عرضت مكتبة مورغان في نيويورك
جميع رسومات جورسينو Guercino تظهر في مدينة نيويورك بالإضافة إلى
رسمتين من مجموعات خاصة "لتكريم براعة" ما أسمته "أعظم رسامي
الباروك الإيطالي".
يستمر العرض ، الذي افتتح في 4 أكتوبر ، حتى 2 فبراير من العام
المقبل.
كان جيوفاني فرانشيسكو باربيري ، المعروف باسم جورسينو (1591-1666)
، هو أكثر رسام الرسم إثارة للاهتمام وتنوعا في عصر الباروك
الإيطالي ، وهو مبدع طبيعي قام بعمل رسومات رائعة في مجموعة واسعة
من الوسائط. يمتلك فندق Morgan أكثر من خمسة وعشرين عملا للفنان