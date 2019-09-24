جوفانوتي ينهي جولته الغنائية امام 90 الف معجب

انسامد - 24 سبتمبر - ايلول - اختتم نجم البوب الإيطالي جوفانوتي جولته المذهلة لحفل شاطئ جوفا بأداء رائع أمام حوالي 90 ألف شخص في قسم من مطار لينيت في ميلانو مغلق للتجديدات.



حضر حوالي 560،000 شخص حفلات جوفانوتي التي نظمت على الشواطئ والمنتجعات الأخرى في جميع أنحاء البلاد هذا الصيف.



كانت السلطات المحلية قد الغت الجمعة 16 اغسطس الحفل الموسيقي لنجم الروك جوفانوتي بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.



وقال جوفانوتي ، الذي يحمل اسمه الحقيقي لورنزو تشيروبيني ، "السبب وراء إلإلغاء مرتبط باسباب سخيفة حولت مناسبة للاحتفال إلى" شجار ".

