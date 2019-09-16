إزيو بوسو لن يعزف البيانو بعد الآن

أنسامد - 16 سبتمبر /آب - قال الملحن الإيطالي وعازف البيانو وقائد الأوركسترا إزيو بوسو Ezio Bossoإنه لن يعزف بعد الآن بسبب مرض تنكس عصبي عانى منه منذ عدة سنوات.



وقال بوسو يوم أمس الأحد أثناء حضوره اجتماعا في مركز المعارض فييرا دي ليفانتي في باري: "إذا كنت تحبني ، فتوقف عن الطلب مني العزف على البيانو لأنني لا أستطيع فعل ذلك: لدي إصبعان لا يستجيبان جيدا".



وأضاف عازف البيانو البالغ من العمر 48 عاما أنه "عندما أعرف أنني لم أعد قادرا على قيادةالأوركسترا ، فسأتوقف عن قيادتها".



وأوضح بوسو أنه لم يتقاعد وأنه مستمر في العمل "أفضل من ذي قبل".



وكتب بوسو في صفحته على فيسبوك يوم الاثنين "أنا سعيد للغاية لأنني أقوم بعملي كقائد أوركسترا.. سعيد جدا بما أقوم به - لكنني أشعر بالحزن الشديد عند الضغط على" العزف على البيانو لأنني لا أستطيع أن أقول لا ، أنا أكافح وليس لدي ما يكفي من الجودة".

