أنجلينا جوليد تدعو لدعم أول فيلم من إخراج امرأة في أفغانستان

أنسامد - 7 سبتمبر /آب - بعثت أنجلينا جولي يوم الجمعة برسالة دعم لأول فيلم من إخراج امرأة في أفغانستان ، تم عرضه اليوم في مهرجان البندقية السينمائي، بعنوان "هافا ، مريم ، عائشة" ، عن حياة امرأة أفغانية شابة ، من إخراج سارة كريمي.



قالت جولي: "أي فيلم يصنع في أفغانستان هو نوع من المعجزة. في الوقت الذي يكون فيه مستقبل أفغانستان في حالة توازن ، يذكرنا الفيلم بالخطر على ملايين النساء الأفغانيات اللائي يستحقن الحرية والاستقلال و السلامة لاتخاذ خياراتهم الخاصة ". عرضت أعمال كريمي ، وهي مشروع مستقل حققه فريق نسائي إلى حد كبير ، يوم الجمعة في قسم أوريزونتي (آفاق) في مهرجان البندقية السينمائي الـ 76