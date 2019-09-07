أنجلينا جوليد تدعو لدعم أول فيلم من إخراج امرأة في أفغانستان

أنسامد - 7 سبتمبر /آب - بعثت أنجلينا جولي يوم الجمعة برسالة دعم
لأول فيلم من إخراج امرأة في أفغانستان ، تم عرضه اليوم في مهرجان
البندقية السينمائي، بعنوان "هافا ، مريم ، عائشة" ، عن حياة امرأة
أفغانية شابة ، من إخراج سارة كريمي.
قالت جولي: "أي فيلم يصنع في أفغانستان هو نوع من المعجزة. في
الوقت الذي يكون فيه مستقبل أفغانستان في حالة توازن ، يذكرنا
الفيلم بالخطر على ملايين النساء الأفغانيات اللائي يستحقن الحرية
والاستقلال و السلامة لاتخاذ خياراتهم الخاصة ".
عرضت أعمال كريمي ، وهي مشروع مستقل حققه فريق نسائي إلى حد كبير ،
يوم الجمعة في قسم أوريزونتي (آفاق) في مهرجان البندقية السينمائي
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