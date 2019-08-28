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كاترين دونوف : أكشف عن نفس في فيلم The Truth
تجسد نجمة فرنسية في فيلم للمخرج الياباني كوري إيداى
    أنسامد - 28 أغسطس /آب - قالت كاثرين دينوف "لقد كشفت الكثير عن نفسي" في فيلم The Truth (الحقيقة)، وهو الفيلم الافتتاحي في مهرجان فينيسيا السينمائي هذا العام والذي يعرض مساء اليوم الأربعاء.

    وقالت نجمة الشاشة الفرنسية المخضرمة البالغة من العمر 75 عاما للصحفيين عند وصولها للنسخة 76 من أقدم مهرجان سينمائي في العالم "وضعت من نفسي كثيرا كامرأة في تجسيد الممثلة بطلة القصة".

    في الفيلم "الحقيقة للمخرج الياباني كوري إيداي، تلعب دونوف دور فابيان، أيقونة السينما الفرنسية، هي والدة لومير ، كاتبة السيناريو في نيويورك التي تنوي نشر مذكرات هذه الممثلة العظيمة ويصور الفيلم اللقاء العاصف بين كاترين دونوف وإبنها لومير في الفيلم التي تلعب دورها الممثلة الفرنسة جولييت بينوش حيث تضطر إلى للعودة إلى منزل طفولتها يحيث يتحول اللقاء مواجهة وكشف عن الحقائق والضغائن الخفية.

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