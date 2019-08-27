آنا كليفلاند نجمة دار ازياء بياجيوتي

انسامد - 27 اغسطس - اب - انا كليفلاند ، ابنة عارضة الأزياء الشهيرة بات كليفلاند ، هي نجمة حملة التصوير الفوتوغرافي الجديدة لدار لورا بياجيوتي لخريف و شتاء 2019/20.



تم تصوير الحملة في اسي لدار الازياء و هكذا بعد وفاة بات تكمل ابنتها انا مسيرتها في عالم الموضة و الازياءلاستوديو الإبداعي الواقع في قلعة ماركو سيمون ، المقر الرئي .



تعتبر بات من اوائل عارضات الازياءلعصر الذهبي للأزياء وهي من افضل الأيقونات من عروض الأزياء لدار بياجيوتي و اكبر منافس في عروض شهر فبراير في بيكولو تياترو في التي استطاعت ترجمة العروض العالمية في اميلانو.



قامت آنا كليفلاند برفع قيمة العلامة التجارية المؤثرة بين مجموعة العطور الخالدة لورا بياجيوتي في روما ، وذلك بفضل المصورة ستيفانيا باباريلي. تتسع المجموعة للموسم المقبل ، في خزانة ملابس أنيقة للغاية ، والملابس الشهيرة لمجموعات لورا بياجيوتي بما في ذلك فستان بمبولا الي يعكس أقصى تعبير عن الحرية .

