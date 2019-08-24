جبن البيكورينو،البزنيس الجديد لكلوني في إيطاليا

أنسامد - 24 أغسطس /آب - ينوي الممثل الأمريكي الأكثر شهرة إقامة بيزنيس في إيطاليا في مجال بيع الجبن الإيطالي المميز بيكورنو Pecorino المصنوع من حليب الأغنام وتصديره للأميركيين .



وفقا لـ "ديلي ستار" ، فإن الممثل الذي يبلغ من العمر 58 عاما وجد سعادته في إيطاليا بالقرب من فيلته على ضفاف بحيرة كومو وهناك اكتشف جبن بيكورينو والذي بيعه العجوز بيبينو في شاحنته الصغيرة. وقال أحد المقربين من كلوني "جورج يحبها كثيرا لدرجة أنه يأكل قطعة كبيرة منها بعد كل وجبة تقريبا، إن زوجته أمل تجبره على تنظيف أسنانه لأنها لا تحب أنفاسها بعد ذلك ، لكنها تعتقد أن هناك حقا سوق لهذا الجبن في الولايات المتحدة.



ولقد أرسل جورج كلوني بالفعل 32 كيلوغراما من البيكورينو إلى لوس أنجلوس ، بحيث يمكن لأصدقائه وعملائه المحتملين تذوقه.



