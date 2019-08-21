محكمة في فينيسا تغرم المهندس كالاترافا 78000 يورو

أنسامد - 21 أغسطس / آب - قضت محكمة في فينيسيا بأنه يتعين على المهندس المعماري الكاتالوني سانتياجو كالاترافا دفع غرامة قدرها 78000 يورو عن خسائر الإيرادات الناجمة عن مشروع جسر "كونستيتوشين"(الدستور) المثير للجدل على القناة الكبرى بمدينة لاجون.



وكانت محكمة ابتدائية قد برأت المهندس المعماري.



كلف المشروع 11.6 مليون يورو بدلا من سبعة ملايين المخطط لها في الأصل وهو إهمال يعتبر المهندس المعماري مسؤولا عنه.



وقالت المحكمة أن المهندس كالاترافا قد أخطأ في تقدير مقاسات أنابيب الجسر والسلالم، والتي كان جزءا من الزجاج، وقد بدأت بالفعل في التلف وكان من المفترض أن تستمر 20 عاما على الأقل.



