تسع نجمات يبحثن عن جولييت في بيرللي

انسامد - 19 اغسطس - اب - كشفت بيرللي عن روزنامتها لعام 2020 التي اعتادت شركة الأُطر الشهيرة Pirelli إصدارها منذ عام 1964، لتنطلق بعدسة المُصور الإيطالي المُخضرم باولو روفيرسي في رحلة بحث حالمة عن جولييت.



يستمد روفيرسي روزنامة بيرللي 2020 من دراما شكسبير الخالدة روميو وجولييت حيث تقاطع الحب والقوة والجمال والشباب معاً في البطلة جولييت التي جسّدتها 9 نجمات مُختلفات هن: كريستين ستيورات وإيما واتسون وكلير فوي، ويارا شهيدي وميا غوث وإنديا مور والمُغنية الصينية كريس لي، والمغنية الأسبانية روزاليا والفنانة الإيطالية ستيلا روفيرسي، وصُوّرت في مايو الماضي بين باريس وفيرونا.



ويقول روفيرسي: "ما زلت أبحث عن جولييت وسأظل أبحث عنها طوال حياتي، لأن جولييت هي حلم"، بينما عبّرت كريستين ستيوارت انجذابها دائماً للروزنامة خاصة أنها مُشجعة كبيرة لشخصية جولييت.



أما إيما واتسون فكشفت عن رغبتها في العمل مع المُصوّر باولو روفيرسي وقالت: "صورة لا تُصدَّق فهي تبدو كاللوحات، ومن الرائع أن يكون السرد موجوداً خلف كل صورة فهذا يجعلها أكثر ثراءً".

