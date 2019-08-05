كيارا فيراجني..17 مليون متابع علي انستجرام

انسامد - 5 اغسطس - اب - انها كيارا فيراجني.. فاشونيستا ايطالية..



سيدة اعمال ناجحة و انفلونسر تبلغ ال 32 من العمر لديها 17 مليون متابع علي انستجرام و لها ابن اسمه ليòون ..تعتبر امبراطورية صغيرة تمتلك البازارات لعلامتها المشهورة في ميلان و باريس و شنغهاي .



تعتبر هذه الشابة الايطالية المثال الاعلي للمراهقات فهن يحبنها لانها بنت نفسها بنفسها بفضل ذكائها و موهبتها حتي اصبحت معروفة خارج ايطاليا اكثر منها في موطنها الاصلي حتي òاصبحت تحظي بشهرة اكبر من زوجها المغني فيديز الذي ارتبطت به منذ عام تحديدا و قد اذيع حفل زواجهما علي الهواء علي وسائل التواصل الاجتماعي.



و سيتم عرض فيلم عن حياتها في مهرجان فينيسيا السينمائي المزمع اقامته من 28 اغسطس الي 7 سòبتمبر ما معناه انها ستحتل يوما كاملا مخصصا لها في المهرجان .



سيعرض هذا الفيلم الوثائقي الذي اخرجته اليسا اموروسو خارج المسابقة الرسمية.



و قد ولدت كيارا في عام 1987 و لم تتم دراسة الحقوق التي بدأتها و تقول كنت دائما اعمل علي اظهار كيارا الحقيقية الموجودة بداخلي التي كانت تحلم و تريد تحقيق حلمها و تختار بنفسها زوايا التصوير التي تريدها و الاوضاع و التعليòقات التي تبديها دون الخضوع لاي قيود ..



و تقول عن فيلمها ان المخرجة قامت بتصويرها في اوقات مختلفة و اوضاع متنوعة و الصور كلها طبيعية و اصلية تعبر عنها من الخارج و الداخل معا..وكانت الفكرة من ذلك هوò اظهار كل شئ بوضوح عني ..مؤكدة علي توافقها مع المخرجة اليسا اموروسو.



و تقول عنها المخرجة " متابعينهòا يعتقدون انهم يعرفونها تمام المعرفة و يعتقدون انها قوية و لكنها واجهت الكثير من المصاعب و واجهت لحظات الضعف التي يمكن ان تقع فيها اي امرأة و ام و سيدة اعمال .



