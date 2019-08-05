كيارا فيراجني..17 مليون متابع علي انستجرام

انسامد - 5 اغسطس - اب - انها كيارا فيراجني.. فاشونيستا ايطالية..
سيدة اعمال ناجحة و انفلونسر تبلغ ال 32 من العمر لديها 17 مليون
متابع علي انستجرام و لها ابن اسمه ليòون ..تعتبر امبراطورية صغيرة
تمتلك البازارات لعلامتها المشهورة في ميلان و باريس و شنغهاي .
تعتبر هذه الشابة الايطالية المثال الاعلي للمراهقات فهن يحبنها
لانها بنت نفسها بنفسها بفضل ذكائها و موهبتها حتي اصبحت معروفة
خارج ايطاليا اكثر منها في موطنها الاصلي حتي òاصبحت تحظي بشهرة
اكبر من زوجها المغني فيديز الذي ارتبطت به منذ عام تحديدا و قد
اذيع حفل زواجهما علي الهواء علي وسائل التواصل الاجتماعي.
و سيتم عرض فيلم عن حياتها في مهرجان فينيسيا السينمائي المزمع
اقامته من 28 اغسطس الي 7 سòبتمبر ما معناه انها ستحتل يوما كاملا
مخصصا لها في المهرجان .
سيعرض هذا الفيلم الوثائقي الذي اخرجته اليسا اموروسو خارج
المسابقة الرسمية.
و قد ولدت كيارا في عام 1987 و لم تتم دراسة الحقوق التي بدأتها و
تقول كنت دائما اعمل علي اظهار كيارا الحقيقية الموجودة بداخلي
التي كانت تحلم و تريد تحقيق حلمها و تختار بنفسها زوايا التصوير
التي تريدها و الاوضاع و التعليòقات التي تبديها دون الخضوع لاي
قيود ..
و تقول عن فيلمها ان المخرجة قامت بتصويرها في اوقات مختلفة و
اوضاع متنوعة و الصور كلها طبيعية و اصلية تعبر عنها من الخارج و
الداخل معا..وكانت الفكرة من ذلك هوò اظهار كل شئ بوضوح عني
..مؤكدة علي توافقها مع المخرجة اليسا اموروسو.
و تقول عنها المخرجة " متابعينهòا يعتقدون انهم يعرفونها تمام
المعرفة و يعتقدون انها قوية و لكنها واجهت الكثير من المصاعب و
واجهت لحظات الضعف التي يمكن ان تقع فيها اي امرأة و ام و سيدة
اعمال .