وفاة الممثلة فالنتينا كورتيزي

أنسامد - 10 يوليو/ تموز - توفيت ممثلة السينما والمسرح فالنتينا كورتيزي يوم الأربعاء في ميلانو عن عمر يناهز 86 عاما.



وقال كارلو فونتانا، رئيس رابطة رجال الأعمال الإيطاليين "مع وفاه كورتيزي فقد عالم الفن آخر نجمة في السينما والمسرح".



ترشيحت كورتيزي لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة عن أدائها في فيلم فرانسوا تروفو Day for Night (1973).



ولدت كورتيزي في ميلانو لعائلة من ستريسا (بيدمونت)، وتزوجت من ريتشارد بشارت ، زميلها في فيلم The House on Telegraph Hill ، في عام 1951 ، وأنجبت منه ابنا واحدا هو الممثل Jackie Basehart ؛ طلقوا عام 1960 ولم تتزوج بعدها قط.وقد توفي جاكي بشارت في ميلانو في عام 2015.



ظهرت لأول مرة على الشاشة في الأفلام الإيطالية في عام 1940 ، مما قادها إلى أول أدوارها المشهود لها دوليا في الفيلم الإيطاليLes Misérables للمخرج ريكاردو فريدا عام 1948 مع جينو سيرفي وشابيل مارسيلو ماستروياني ، حيث لعبت دوري كل من فانتين وكوزيت ، ثم الفيلم البريطاني عام 1The Glass Mountain (1949)، كما أدت عدد من الأدوار في الأفلام الأمريكية في تلك الفترة ، لكنها استمرت في إنتاج أفلام في أوروبا مع مخرجين مثل مايكل أنجلو أنطونيوني وفيدريكو فيليني وفرانسوا تروفو.



وقعت عقدا مع شركة 20th Century Fox في عام 1948. قامت ببطولة فيلم Malaya (1949) عن الحرب العالمية الثانية حول التهريب وحرب العصابات ضد اليابانيين مع Spencer Tracy وجيمس ستيوارت ، Jules Dassin's Thieves 'Highway (1949) مع Richard Conte ولي جيه كوب ، ذا هاوس أون تليجراف هيل (1951) من إخراج روبرت وايز وشارك في بطولة ريتشارد بشارت ووليام لونديجان ، وجوزيف ل.