أنطونيو سكوراتي يفوز بجائزة "ستريجا" للكتاب

أنسامد - 8 يوليو/ تموز - فاز أنطونيو سكوراتي بجائزة "ستريجا" Strega للكتاب في دورته ال73 ليلة الخميس الماضي عن كتاب "M." Il Figlio del secolo '، عن بينيتو موسوليني.



حصل سكوراتي على 228 صوتا مقابل 127 صوتا لبينديتو سيباريو صاحب المركز الثاني عن "رومور ديل موندو" و 91 لماركو ميسيرولي صاحب المركز الثالث عن "فيديلتا".



ترأست لجنة التحكيم هيلينا جانيتشيك، التي فازت العام الماضي.



وقال سكوراتي "أنا سعيد لكن قبل كل شيء سعيد لأن العديد من الإيطاليين الآخرين سوف يقرؤون هذا الكتاب ليس فقط لأنني كتبته ولكن لأنهم سيتعلمون معرفة تاريخنا على أمل ألا يتكرر التاريخ نفسه، وإن كان بأشكال مختلفة".



وقال سكوراتي - من مواليد نابولي ويبلغ من العمر 50 عاما - "أهدي هذا الفوز لآبائنا الذين قاتلوا الفاشية".



يشير اسم Strega ، والذي يعني الساحرة باللغة الإيطالية، إلى رعاة الجائزة ومنتجي الشمبانيا الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه.



